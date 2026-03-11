11 de marzo de 2026 - 14:47

Insólito: una enorme tortuga se fugó de una escuela y llamaron al 911 para ayudar a capturarla

El réptil salió de su recinto en una escuela secundaria, sin que nadie lo notara. Estudiantes, vecinos y autoridades ayudaron a la Policía. “Se nos escapó la tortuga”, denunciaron.

Imagen de ilustración de una tortuga escapando.

Imagen de ilustración de una tortuga escapando.

Foto:

Por Redacción

Una tortuga de un tamaño mayor a lo que solemos ver protagonizó una “insólita fuga” en una escuela secundaria del estado de Georgia, en Estados Unidos. El animal, conocido por su lentitud, logró salir de su espacio en el colegio y recorrió una distancia significativa antes de que fuera localizada.

Leé además

Fred, el gato que salvó la vida de su dueño en medio de un incendio.

Un gato evitó que su dueño muriera en un incendio, pero el triste final conmovió a todos
Corrió 5 km en un avión: el insólito desafío que generó debate en redes.

Desafío insólito: un tiktoker corrió 5 kilómetros en el baño de un avión durante un vuelo

El episodio ocurrió en el Instituto Bradwell, donde el reptil vive dentro del predio educativo con todos los cuidados que ese animal necesita. Tras notar su ausencia, los alumnos, vecinos de la zona y efectivos policiales participaron en el operativo de búsqueda para recuperarla y traerla nuevamente.

Una tortuga se escapó de una escuela y sorprendió lo lejos que llegó.
Una tortuga se escapó de una escuela y sorprendió lo lejos que llegó.

Una tortuga se escapó de una escuela y sorprendió lo lejos que llegó.

Según informó el Departamento de Policía de Hinesville, el animal logró avanzar una distancia inesperada antes de que los estudiantes y autoridades advirtieran lo que ocurría y decidieran llamar al 911 para reportar la situación. “Policía, se nos escapó la tortuga”, debió haber sido el insólito aviso.

Insólita fuga de una enorme tortuga

"El reptil aventurero recorrió una distancia sorprendente, antes de que los vecinos se dieran cuenta de su gran evasión y llamaran al 911", indicó el Departamento de Policía de Hinesville.

Finalmente, la tortuga fue encontrada y trasladada nuevamente a su espacio dentro de la institución sin sufrir heridas. En una publicación en redes sociales, las autoridades contaron que los agentes policiales que intervinieron en el operativo necesitaron trabajo en equipo para poder mover al animal.

Una tortuga se escapó de una escuela y sorprendió lo lejos que llegó.
Una tortuga se escapó de una escuela y sorprendió lo lejos que llegó.

Una tortuga se escapó de una escuela y sorprendió lo lejos que llegó.

"Con un poco de trabajo en equipo (y mucha fuerza), los agentes de D-Watch lograron cargar al enorme, decidido y pesado quelonio y lo devolvieron sin un solo rasguño a su recinto", señalaron.

Luego de devolverla al lugar donde vive dentro de la escuela, los oficiales también se aseguraron de que la puerta del recinto quedara correctamente cerrada para evitar nuevas fugas. "No queremos que esta escapista haga otra carrera y tengamos un entretenimiento inesperado", bromearon.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Increpó al colectivero porque escuchaba música fuerte, ¿Está prohibido?: qué dice la ley.

Video viral: increpó a un chofer de micro por manejar mientras escucha música, ¿qué dice la ley?

El reconocido inversor tecnológico Vinod Khosla, uno de los primeros financiadores de empresas de inteligencia artificial y cofundador de Sun Microsystems, lanzó una de las predicciones más disruptivas sobre el futuro del empleo.

La predicción que sacude al mundo: "Quienes hoy tienen menos de 5 años nunca necesitarán trabajar"

El mapache entraba como si la casa fuera suya.

Escuchaba ruidos en el techo y descubrió un ladrón inesperado que le robaba comida

Prathab Muniandy y su boca con 42 dientes.

Record Guinness: un hombre tiene 42 dientes y esperan que aparezcan más