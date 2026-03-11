Insólito: una enorme tortuga se fugó de una escuela y llamaron al 911 para ayudar a capturarla

El réptil salió de su recinto en una escuela secundaria, sin que nadie lo notara. Estudiantes, vecinos y autoridades ayudaron a la Policía. “Se nos escapó la tortuga”, denunciaron.

Una tortuga de un tamaño mayor a lo que solemos ver protagonizó una “insólita fuga” en una escuela secundaria del estado de Georgia, en Estados Unidos. El animal, conocido por su lentitud, logró salir de su espacio en el colegio y recorrió una distancia significativa antes de que fuera localizada.

El episodio ocurrió en el Instituto Bradwell, donde el reptil vive dentro del predio educativo con todos los cuidados que ese animal necesita. Tras notar su ausencia, los alumnos, vecinos de la zona y efectivos policiales participaron en el operativo de búsqueda para recuperarla y traerla nuevamente.

Una tortuga se escapó de una escuela y sorprendió lo lejos que llegó. Una tortuga se escapó de una escuela y sorprendió lo lejos que llegó. Según informó el Departamento de Policía de Hinesville, el animal logró avanzar una distancia inesperada antes de que los estudiantes y autoridades advirtieran lo que ocurría y decidieran llamar al 911 para reportar la situación. “Policía, se nos escapó la tortuga”, debió haber sido el insólito aviso.

Insólita fuga de una enorme tortuga "El reptil aventurero recorrió una distancia sorprendente, antes de que los vecinos se dieran cuenta de su gran evasión y llamaran al 911", indicó el Departamento de Policía de Hinesville.

Finalmente, la tortuga fue encontrada y trasladada nuevamente a su espacio dentro de la institución sin sufrir heridas. En una publicación en redes sociales, las autoridades contaron que los agentes policiales que intervinieron en el operativo necesitaron trabajo en equipo para poder mover al animal.