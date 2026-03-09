9 de marzo de 2026 - 21:45

Record Guinness: un hombre tiene 42 dientes y esperan que aparezcan más

Especialistas certificaron la inusual condición del hombre, quien además podría sumar más piezas dentales en el futuro.

Prathab Muniandy y su boca con 42 dientes.

Foto:

Guinness World Records
Por Redacción

Un ciudadano de Malasia logró un curioso récord mundial tras confirmarse que posee 42 dientes, diez más que el promedio habitual en un adulto. La marca fue reconocida oficialmente por el Guinness World Records luego de una serie de estudios odontológicos que verificaron la particular condición.

El protagonista es Prathab Muniandy, de 33 años, quien llamó la atención de especialistas al descubrir que su dentadura tenía una cantidad inusualmente alta de piezas.

Los estudios que confirmaron la marca

En una primera revisión dental se detectaron 38 dientes visibles, un número que ya superaba ampliamente el promedio de 32 piezas que suelen tener los adultos. Sin embargo, una radiografía posterior reveló un dato aún más sorprendente: cuatro dientes adicionales que todavía no habían erupcionado, lo que llevó el total a 42 piezas dentales.

“En 2023, comprobé que tenía un total de 42 dientes. Afortunadamente, casi todas las piezas crecieron rectas. No me causan ningún problema y la mayoría de las personas ni se fijan”, explicó Muniandy en una entrevista.

Podría tener aún más dientes en el futuro

Durante los controles que se realizaron para certificar el récord, los especialistas detectaron otra particularidad: el hombre podría desarrollar más piezas dentales.

Según indicaron los dentistas que examinaron su caso, existen dos dientes adicionales que todavía no han erupcionado, por lo que su dentadura podría alcanzar las 44 piezas en el futuro. Por otra parte, el récord en la categoría femenina lo mantiene Kalpana Balan, una mujer de la India que posee 38 dientes, una cifra también superior al promedio.

