Escuchaba ruidos en el techo y descubrió un ladrón inesperado que le robaba comida

Una mujer de Cincinnati, Estados Unidos , vivió una situación insólita cuando descubrió que los extraños ruidos que escuchaba en su casa eran provocados por un mapache que ingresaba por el techo para buscar comida . Todo ocurrió el pasado 20 de febrero.

La protagonista del episodio es Alexus Hubbard , quien comenzó a sospechar que algo extraño ocurría luego de notar sonidos en el techo y la desaparición de alimentos en su cocina. Ante el temor de que alguien estuviera entrando a su vivienda, decidió instalar una cámara de seguridad para descubrir qué estaba pasando.

Las imágenes captadas por la cámara revelaron que el responsable de los ruidos no era un ladrón, sino un mapache que utilizaba un agujero en el techo para ingresar a la casa .

El animal se movía con total naturalidad dentro de la vivienda y se dirigía directamente a la cocina, donde revisaba cajones y buscaba comida. Según se observa en el video, el mapache incluso había aprendido a abrir los cajones para encontrar alimentos , como si conociera exactamente dónde estaban guardados.

Además de comer, el animal también hacía sus necesidades dentro de la vivienda, lo que generó preocupación por los problemas de higiene y por los riesgos para quienes viven allí. La situación es especialmente delicada para Hubbard , ya que vive con su hijo, quien tiene parálisis cerebral .

“Mi hijo no puede caminar. Su principal manera de moverse es gatear. Pero ahora no puede ni estar por su casa porque no es segura. No sé qué tipo de riesgos puede vivir”, explicó la mujer a la cadena local WXIX-TV.

Intentos para solucionar el problema

Tras la denuncia, el propietario de la vivienda, la empresa Savin Holdings LLC, colocó una trampa para intentar capturar al animal. Hasta el momento, no se confirmó si la medida logró resolver el problema.

El episodio recuerda otros casos recientes ocurridos en Estados Unidos, donde mapaches se volvieron virales por comportamientos similares, como el de un animal que ingresó en un centro comercial en Virginia y robó bebidas alcohólicas.