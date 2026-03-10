La predicción que sacude al mundo: "Quienes hoy tienen menos de 5 años nunca necesitarán trabajar"

El reconocido inversor tecnológico Vinod Khosla sostuvo que el avance acelerado de la inteligencia artificial transformará radicalmente el empleo y que, en el futuro, trabajar podría dejar de ser una necesidad económica para las nuevas generaciones.

El reconocido inversor tecnológico Vinod Khosla, uno de los primeros financiadores de empresas de inteligencia artificial y cofundador de Sun Microsystems, lanzó una de las predicciones más disruptivas sobre el futuro del empleo. Durante su participación en el podcast Titans and Disruptors of Industry, dijo que “es altamente improbable que un niño que hoy tenga cinco años tenga que buscar trabajo alguna vez”, debido al avance de la inteligencia artificial.

La afirmación se basa en el avance acelerado de la inteligencia artificial, una tecnología que, según el empresario, será capaz de realizar la mayoría de las tareas que hoy realizan los seres humanos. De acuerdo con su proyección, hacia 2030 los sistemas de IA podrían ejecutar cerca del 80% de los trabajos actuales, incluyendo profesiones altamente calificadas como médicos, contadores, ingenieros o vendedores.

Para Khosla, la transformación no será gradual sino extremadamente rápida. El inversor sostiene que en los próximos años la inteligencia artificial podrá realizar “el 80% del trabajo en el 80% de los empleos”, lo que provocará un cambio estructural en la economía global y en la forma en que las sociedades organizan el trabajo.

Un mundo con menos empleo, pero más abundancia Lejos de plantear un escenario únicamente negativo, Khosla describe un futuro en el que la automatización masiva genere una economía más abundante. Si las máquinas producen la mayor parte de los bienes y servicios, los costos podrían reducirse de forma drástica y permitir que las personas vivan con menos ingresos.

Según su visión, el trabajo dejaría de ser una necesidad para sobrevivir y pasaría a ser una elección vinculada con intereses personales, creatividad o propósito. En ese contexto, las sociedades deberían repensar políticas públicas, sistemas de ingresos y modelos educativos para adaptarse a una economía donde el empleo tradicional podría perder protagonismo.