13 de marzo de 2026 - 19:10

Cumplió 60 años este mes, pero aparenta la mitad: el "vampiro de Singapur" reveló cuál es su secreto

Se trata de Chuando Tan, un hombre que inició su carrera de modelo a los 50 años. Se volvió viral en redes por su apariencia juvenil. Este mes cumplió años y sigue sorprendiendo a todos.

Chuando Tan, el vampiro de Singapur que cumplió 60 años este mes.

Chuando Tan, el vampiro de Singapur que cumplió 60 años este mes.

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Por Redacción

Todos soñamos con envejecer de la mejor manera, tanto en salud como físicamente. Que los años no pesen y poder sentirse bien con uno mismo. Sin embargo, aunque el tiempo no se detiene para nadie, hay personas afortunadas en las que parece pasar mucho más lento. Tan lento que sorprende.

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En este caso, un hombre en Singapur volvió a llamar la atención en redes sociales tras cumplir 60 años y mostrar una apariencia que la gran mayoría considera más joven. Se trata de Chuando Tan, un modelo que se hizo conocido por su aspecto físico y que incluso fue apodado como el “vampiro de Singapur”.

Chuando Tan, el hombre que cumplió 60 años este mes.
Chuando Tan, el hombre que cumplió 60 años este mes.

Chuando Tan, el hombre que cumplió 60 años este mes.

Su imagen comenzó a circular nuevamente luego de celebrar su cumpleaños y compartir un mensaje con sus seguidores, donde habló sobre su forma de vida y su visión sobre el paso del tiempo. Entre los usuarios es reconocido como “el hombre que no envejece nunca".

A pesar de su edad, Tan asegura que no realizó cirugías estéticas ni tratamientos especiales, y atribuye su apariencia principalmente a hábitos saludables.

El “vampiro” contó su secreto: “También siento el paso del tiempo”

Chuando Tan se volvió conocido en 2017 cuando comenzó su carrera como modelo. En ese momento tenía 50 años, pero su fisonomía era más cercana al de una persona de veinte años. Eso lo llevó a ganar popularidad rápidamente en redes, donde alcanzó más de un millón de seguidores en Instagram.

Sin embargo, el propio Tan suele aclarar que él también siente el paso del tiempo como cualquier otra persona, aunque muchos creen que no envejece. Ahora, tras cumplir 60 años, explicó que su principal secreto es mantener una dieta equilibrada y realizar ejercicio físico todos los días.

"Recuerdo que el tiempo es la única riqueza real. Cada amanecer llega como una herencia, no como una garantía. El camino más sabio ahora es sencillo: volver cada día a la naturaleza y a la luz del sol y alinearme con lo que perdura. Deseo la paz en la Tierra", escribió para celebrar su cumpleaños.

La publicación se volvió viral, acumulando 2.9 millones de “me gusta” y miles de comentarios de usuarios sorprendidos por su edad. "Enseñame cómo lo haces", "no puedes tener 60 años", “son 60 kilos” y “Felicidades por los 60 días sin tomar alcohol”, fueron algunos de los mensajes más virales.

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