Una casa de pastas se viralizó por sus sorrentinos con forma de la "estrella culona"

El local se encuentra en La Plata, pero su producto ya es conocido por toda la Argentina. Se trata de una pasta rellena inspirada en una transmisión científica del Conicet, que se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Una casa de pastas de La Plata se viralizó por sus sorrentinos con forma de la "estrella culona".

La casa de Pastas Alfredo lanzó un sorrentino estrella de mar que se viralizó rápidamente. Se trata de una recreación de la "estrella culona"; así fue bautizada la criatura tras la transmisión en vivo del Conicet y el Schmidt Ocean Institute, desde el cañón de Mar del Plata. Ahora la estrella de mar fue representada en la gastronomía y volvió a ser tendencia.

Ante la crisis, comerciantes de distintos rubros aprovecharon la ocasión para diseñar productos alusivos, desde adornos hasta alimentos. Entre estas iniciativas, el sorrentino de Pastas Alfredo se destaca por su originalidad y por el homenaje explícito al mar argentino y al trabajo del Conicet.

La propuesta de la casa de pastas platense consta de una masa teñida de un intenso color fucsia gracias a la remolacha, que envuelve un relleno de merluza fresca, un pescado característico de las aguas nacionales. Desde el local detallaron que la elección de estos componentes responde a la intención de rendir tributo tanto a la biodiversidad marina como a la labor científica que motivó la creación del producto.

“Decidimos hacer lo que mejor sabemos: convertir lo que nos emociona en una pasta rellena. Así nació nuestro homenaje a esta joya del Atlántico argentino”, manifestaron en una publicación que sumó miles de interacciones y comentarios.

Estrella Conicet Estrella de mar “culona”, el hallazgo que sorprendió en las redes sociales. Matías, uno de los dueños de Pastas Alfredo, explicó que la idea surgió tras observar la transmisión viral. En diálogo con Radio Provincia, el dueño de la casa de pastas aseguró que el principal desafío fue diseñar el molde que permitiera replicar la silueta de la estrella de mar en la pasta.