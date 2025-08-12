12 de agosto de 2025 - 20:10

Impactante revelación de un joven: gana como lavaplatos en Suiza lo mismo que un piloto comercial en España

Contó cuánto cobra en su trabajo y además de generar sorpresa, abrió un debate con miles de comentarios sobre las diferencias salariales entre países.

Joven español en Suiza reveló que gana como lavaplatos lo mismo que un piloto comercial y se volvió viral

Por Redacción

Pablo Casas, un joven español quien lleva cuatro meses trabajando en un restaurante suizo, utilizó su cuenta de TikTok para mostrar su nómina de enero y detallar su situación. Según contó, su salario base es de 3.372 francos suizos, a los que se suman 280 francos correspondientes a un extra anual dividido en 12 meses. En total, percibe 3.654 francos brutos, equivalentes a unos 3.874 euros.

Sin embargo, como él mismo aclaró, a esa cifra hay que restarle importantes gastos. Entre impuestos (505 francos) y comida (300 francos), su sueldo se reduce a unos 3.039 francos netos, es decir, cerca de 3.223 euros. A pesar de ello, Pablo asegura estar muy satisfecho con lo que gana.

“Lo mismo que un piloto comercial”

Para dimensionar su ingreso, el joven utilizó ChatGPT para comparar su salario con profesiones en España. El resultado lo dejó impactado: su sueldo como lavaplatos en Suiza es equiparable al de un piloto comercial en aerolíneas regionales españolas.

“De lavaplatos en Suiza estaba cobrando lo mismo que un piloto comercial”, comentó con orgullo, resaltando las oportunidades económicas que encontró en el país helvético.

Viral en redes y opiniones divididas

El video, que supera las 630.000 visualizaciones, provocó reacciones encontradas. Mientras algunos destacaron que su salario es alto en comparación con España, otros recordaron que el costo de vida en Suiza es uno de los más elevados del mundo.

Entre los comentarios más repetidos, los usuarios señalaron gastos adicionales que Pablo no mencionó, como alquiler, seguros, transporte, internet o servicios básicos. “Si un lavaplatos gana 3.000 euros al mes, imagínate lo que cuesta todo”, escribió un internauta. Otro agregó: “Ahora falta que nos digas los gastos mensuales para ver cuánto se ahorra o si se puede”.

