Insólito: se salvó de morir en una explosión, pero un detalle desató risas en las redes sociales

“Se pasó de la raya el monopatín”, bromeó un usuario, mientras que otros internautas apuntaron contra estos vehículos eléctricos modernos.

Un insólito accidente en un taller de neumáticos en Perth, Australia, se volvió viral no sólo porque puso en peligro a un trabajador, sino también por un detalle inesperado que hizo reír a miles. El video circuló por las redes sociales, donde los usuarios bromearon con la situación: “se pasó de la raya el monopatín”.

Mientras arreglaba un vehículo eléctrico, el empleado estuvo a centímetros de una explosión de batería que convirtió la escena en fuego y humo. Su rápida reacción lo salvó de las llamas, pero las cámaras de seguridad del lugar registraron algo más que su escape: sus pantalones bajos dejaron al descubierto sus nalgas.

El momento provocó todo tipo de comentarios en las redes, especialmente en X, donde consiguió millones de reproducciones. No obstante, otras personas aprovecharon la situación para expresar críticas hacia estos vehículos eléctricos modernos, que supuestamente vienen a modernizar.

Video: explosión y escape Las imágenes muestran al hombre arrodillado junto al scooter cuando este comenzó a lanzar humo. Segundos después, la batería explotó y él se apartó de inmediato. Apenas dio unos pasos, una segunda detonación generó un incendio que cubrió gran parte del taller durante casi un minuto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Heavyfuel Brothers (@heavyfuel_brothers) Tras alejarse del peligro, el trabajador regresó con un extintor y sofocó los últimos focos. En redes sociales, muchos internautas lo felicitaron por su rapidez, mientras que otros se rieron de su descuido. “Se escapó justo a tiempo”, señaló un internauta. Otro comentó: “Me alegro que esté bien. Se salvó por un milisegundo”.