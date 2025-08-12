12 de agosto de 2025 - 21:05

Insólito: se salvó de morir en una explosión, pero un detalle desató risas en las redes sociales

“Se pasó de la raya el monopatín”, bromeó un usuario, mientras que otros internautas apuntaron contra estos vehículos eléctricos modernos.

El insólito, pero peligroso accidente ocurrió en Australia.

Captura de video
Por Redacción

Un insólito accidente en un taller de neumáticos en Perth, Australia, se volvió viral no sólo porque puso en peligro a un trabajador, sino también por un detalle inesperado que hizo reír a miles. El video circuló por las redes sociales, donde los usuarios bromearon con la situación: “se pasó de la raya el monopatín”.

Mientras arreglaba un vehículo eléctrico, el empleado estuvo a centímetros de una explosión de batería que convirtió la escena en fuego y humo. Su rápida reacción lo salvó de las llamas, pero las cámaras de seguridad del lugar registraron algo más que su escape: sus pantalones bajos dejaron al descubierto sus nalgas.

El momento provocó todo tipo de comentarios en las redes, especialmente en X, donde consiguió millones de reproducciones. No obstante, otras personas aprovecharon la situación para expresar críticas hacia estos vehículos eléctricos modernos, que supuestamente vienen a modernizar.

Video: explosión y escape

Las imágenes muestran al hombre arrodillado junto al scooter cuando este comenzó a lanzar humo. Segundos después, la batería explotó y él se apartó de inmediato. Apenas dio unos pasos, una segunda detonación generó un incendio que cubrió gran parte del taller durante casi un minuto.

Tras alejarse del peligro, el trabajador regresó con un extintor y sofocó los últimos focos. En redes sociales, muchos internautas lo felicitaron por su rapidez, mientras que otros se rieron de su descuido. “Se escapó justo a tiempo”, señaló un internauta. Otro comentó: “Me alegro que esté bien. Se salvó por un milisegundo”.

Sin embargo, no faltaron las bromas sobre la “luna llena” que acompañó el incidente y la ironía de que la dignidad del trabajador no fuera “difuminada” en el video. “Si mi trasero se hace famoso en internet sería demasiado para mí”, escribió otro usuario de internet.

