10 de agosto de 2025 - 16:46

"Gracias por el apoyo": el emotivo cartel de los científicos del Conicet en el fondo del mar

En el cierre de la expedición, el robot submarino desplegó un mensaje de agradecimiento. El gesto se viralizó en las redes sociales, en medio del reclamo por el ajuste.

Gracias por el apoyo: el cartel de los científicos del Conicet en el fondo del mar.

"Gracias por el apoyo": el cartel de los científicos del Conicet en el fondo del mar.

Foto:

Los Andes
Por Redacción Sociedad

La cautivante transmisión en vivo de la expedición del Conicet tuvo un cierre a pura emoción. En la última inmersión del robot submarino, desde el fondo del mar argentino, los científicos desplegaron un cartel de agradecimiento a quienes lo acompañaron: "Gracias por el apoyo".

Se trata de la misión "Talud Continental IV", que conmovió a los miles de espectadores que siguieron día a día los hallazgos en el cañón submarino de Mar del Plata. La transmisión acumuló seguidores que hasta viralizaron a algunos de los descubrimientos del mundo marino, que fueron bautizados en las redes como la “estrella de mar culona”, "dumbo", "batatita", entre otros.

El mensaje del Conicet se da en un contexto muy particular. Mientras la expedición se convertía en un fenómeno de audiencias sin precedentes, los trabajadores iniciaban un plan de lucha con paros y movilizaciones en todo el país en rechazo al ajuste presupuestario y salarial que atraviesa el organismo.

La transmisión no solo fue un éxito de divulgación científica, sino que también sirvió para visibilizar la importancia de la ciencia nacional y el reclamo de sus trabajadores.

La próxima expedición del Conicet

La atención está puesta en el retorno del Falkor (too) a Argentina. Se espera que a fines de septiembre se inicie una nueva campaña de exploración que se extenderá hasta el 29 de octubre.

Esta próxima fase de investigación se centrará en dos importantes áreas: el sistema de Cañones Bahía Blanca y el sistema de cañones Almirante Brown, prometiendo nuevas revelaciones sobre la geografía submarina y la vida que habita en estos profundos abismos.

