El streaming de Schmidt Ocean en colaboración con el Conicet que fue sensación en redes sociales, partirá rumbo a Montevideo.

Hoy es el último programa del streaming del Conicet: dónde ver.

Este domingo concluye una de las campañas oceanográficas más importantes realizadas en aguas argentinas. Durante más de dos semanas, el Cañón Submarino Mar del Plata fue el escenario de la misión “Talud Continental IV”, impulsada por el Schmidt Ocean Institute junto a más de 30 investigadores del Conicet.

La expedición marcó un hito por la profundidad alcanzada, la calidad de los datos recolectados y la posibilidad de seguir el trabajo en tiempo real.

conicet pulpo cristal El asombroso “pulpo de cristal” registrado por primera vez en aguas argentinas durante la expedición del CONICET. El último día de transmisión comenzó hoya a la 1 de la madrugada y se extenderá hasta las 16 horas, con las operaciones del robot submarino ROV SuBastian transmitidas en vivo a través del canal de YouTube del instituto.

La señal, que permitió observar exploraciones a 3.900 metros bajo el nivel del mar, atrajo a más de 80.000 espectadores de todo el mundo, quienes interactuaron en directo con el equipo científico.

La misión tuvo como objetivo caracterizar hábitats vulnerables, registrar especies de aguas profundas e identificar el impacto humano en la zona, como la presencia de basura marina y microplásticos.

Entre los hallazgos más virales durante las trasmisiones destacaron la primera filmación de un "pulpo Dumbo" en aguas argentinas, una curiosa "estrella de mar culona", calamares rojos voladores y peces telescopio. Especialistas del CONICET, junto al Schmidt Ocean Institute, realizaron una expedición científica en aguas profundas de Mar Del Plata Una vez finalizada la campaña, todo el material audiovisual, junto con modelos 3D de especies emblemáticas, será publicado en repositorios abiertos como Conicet Digital, OBIS y GenBank. Además, se desarrollarán recursos educativos para su difusión en escuelas, museos y clubes de ciencia. El buque de investigación Falkor (too), que albergó la expedición, continuará su travesía hacia Montevideo, Uruguay, donde llevará adelante una nueva campaña entre el 22 de agosto y el 19 de septiembre, antes de regresar a la Argentina del 30 de septiembre al 29 de octubre. Dónde y cómo ver el streaming del Conicet En estos momentos está en desarrollo último programa. Para poder verlo hay que ingresar a YouTube y escribir en el buscador Schmidt Ocean Institute. A las 10 de la mañana ya se registran más de 25.000 espectadores. Esta transmisión finaliza a las 16 horas.