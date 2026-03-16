Martes con precipitaciones en Mendoza y baja de temperatura: de cuánto será la máxima

Este martes 17 de marzo se anuncian precipitaciones en Mendoza, con nubosidad parcial y un descenso de la temperatura. Sin embargo, hacia la tarde se espera una mejora en las condiciones del tiempo. En los siguientes días, por su parte, la máxima comenzará a subir y estará acompañada de tormentas e inestabilidad.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 23°C y una mínima de 15°C, con vientos moderados del sector sur. En la tarde se indica que las condiciones meteorológicas mejorarán. En la cordillera se espera un cielo parcialmente nublado.
Miércoles y jueves: sube la máxima
El miércoles 18 de marzo la temperatura subirá. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 14°C, anticipando una jornada con tiempo bueno. En la cordillera nuevamente se indica poca nubosidad. El jueves 19 ascenderá aún más, llegando a 29°C, y se esperan tormentas fuertes durante la noche.