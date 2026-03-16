16 de marzo de 2026 - 20:10

Martes con precipitaciones en Mendoza y baja de temperatura: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 15°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura volverá a subir y se espera buen tiempo.

Se esperan precipitaciones en Mendoza este martes.

Se esperan precipitaciones en Mendoza este martes.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes 17 de marzo se anuncian precipitaciones en Mendoza, con nubosidad parcial y un descenso de la temperatura. Sin embargo, hacia la tarde se espera una mejora en las condiciones del tiempo. En los siguientes días, por su parte, la máxima comenzará a subir y estará acompañada de tormentas e inestabilidad.

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Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con precipitaciones en la mañana y descenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 23°C y una mínima de 15°C, con vientos moderados del sector sur. En la tarde se indica que las condiciones meteorológicas mejorarán. En la cordillera se espera un cielo parcialmente nublado.

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Miércoles y jueves: sube la máxima

El miércoles 18 de marzo la temperatura subirá. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 14°C, anticipando una jornada con tiempo bueno. En la cordillera nuevamente se indica poca nubosidad. El jueves 19 ascenderá aún más, llegando a 29°C, y se esperan tormentas fuertes durante la noche.

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