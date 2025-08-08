Turista malasio denunció que fue víctima de un "viudo negro" en Mendoza: asegura que lo drogó y le robó miles de dólares

Un turista de Malasia , de 52 años , denunció que fue víctima de un “ viudo negro ” que lo drogó y le robó miles de dólares tras seducirlo mediante una aplicación de citas destinada a la comunidad LGBTQ+ .

El hombre, identificado con las iniciales L.H. , se presentó el miércoles por la noche en la Oficina Fiscal de la Comisaría 2° de Ciudad para relatar la noche de terror que vivió.

Según su relato, conoció al sospechoso —un hombre de unos 40 años, delgado y de estatura media — a través de la aplicación Grindr , donde intercambiaron mensajes y fotos antes de coordinar un encuentro.

Ambos se reunieron la noche del martes en un bar del centro mendocino. Tras compartir algunas bebidas, la víctima aseguró que comenzó a sentirse mareado , por lo que le comentó a su cita que no se sentía bien.

Ambos se dirigieron entonces al departamento que el turista alquila temporalmente, ubicado en calle Rivadavia al 400 , según detallaron fuentes policiales.

L.H. afirmó que el sospechoso permaneció un breve tiempo en el lugar y luego se retiró. Posteriormente, el turista se quedó dormido y, al despertar, advirtió que le habían robado 3.500 dólares.

Como parte de la denuncia, la víctima aportó capturas de chats y fotografías del sospechoso obtenidas de la app.

Trabajó personal de Policía Científica. Intervino la ayudante de Fiscal en turno, Soledad Orozco.