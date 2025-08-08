Turista malasio denunció que fue víctima de un "viudo negro" en Mendoza: asegura que lo drogó y le robó miles de dólares

Un turista de Malasia, de 52 años, denunció que fue víctima de un “viudo negro” que lo drogó y le robó miles de dólares tras seducirlo mediante una aplicación de citas destinada a la comunidad LGBTQ+.
El hombre, identificado con las iniciales L.H., se presentó el miércoles por la noche en la Oficina Fiscal de la Comisaría 2° de Ciudad para relatar la noche de terror que vivió.
Según su relato, conoció al sospechoso —un hombre de unos 40 años, delgado y de estatura media— a través de la aplicación Grindr, donde intercambiaron mensajes y fotos antes de coordinar un encuentro.
Ambos se reunieron la noche del martes en un bar del centro mendocino. Tras compartir algunas bebidas, la víctima aseguró que comenzó a sentirse mareado, por lo que le comentó a su cita que no se sentía bien.
Ambos se dirigieron entonces al departamento que el turista alquila temporalmente, ubicado en calle Rivadavia al 400, según detallaron fuentes policiales.
L.H. afirmó que el sospechoso permaneció un breve tiempo en el lugar y luego se retiró. Posteriormente, el turista se quedó dormido y, al despertar, advirtió que le habían robado 3.500 dólares.
Como parte de la denuncia, la víctima aportó capturas de chats y fotografías del sospechoso obtenidas de la app.
Trabajó personal de Policía Científica. Intervino la ayudante de Fiscal en turno, Soledad Orozco.