El cura que predica con lenguaje de la Generación Z para acercarse a los jóvenes: "Muy bueno, devoraste"

Eduardo Mangiarotti es un sacerdote de provincia de Buenos Aires que busca conectar con las nuevas generaciones utilizando su vocabulario y compartiéndolo en las redes sociales.

Cada generación desarrolla su propia forma de expresarse y su particular manera de comunicarse. Por eso, si queremos acercarnos verdaderamente a los más jóvenes, es esencial comprender su forma de interactuar.

Prueba de esto es el cura argentino Eduardo Mangiarotti de 46 años, que se ha familiarizado con los nuevos términos de los jóvenes, remarcando que el mensaje de fondo no cambia.

Donde antes se utilizaba la expresión "rompiendo" para elogiar a alguien que hacía algo muy bien, ahora la generación Z, los nacidos entre 1997 y 2010, prefiere decir que alguien "devoró".

"En mi parroquia hay muchos jóvenes y en vez de los clásicos 'qué hermosas palabras, Padre' post-misa ayer me dijeron 'muy bueno hoy, Edu. Devoraste'. Cumplidos de la generación Z", compartió el cura de la diócesis de San Isidro desde su cuenta en X. Y no sorprende, ya que Mangiarotti es ampliamente reconocido por su labor en acercar la Iglesia a los tiempos actuales, como se refleja en su perfil.

Entre las expresiones más populares se encuentran “Cringe”, utilizada para describir situaciones que provocan vergüenza ajena o resultan incómodas; “Funar”, que implica denunciar o exponer públicamente a alguien en redes sociales, generalmente de forma masiva; “Buguear”, que se refiere a quedarse trabado o bloqueado en una situación, y “Shipear”, una forma de decir que se desea ver a dos personas como pareja.

Su publicación ha superado el millón de visualizaciones y acumula más de 56.000 me gusta. Además, los comentarios están repletos de más "cumplidos de la generación Z". Entre los más repetidos se encuentran frases como "Usted dio contenido", "entendiste la santa vibra" o "has sido bendecido". Una usuaria lo resumió de forma clara: "En el 2020 el anterior párroco de mi vereda dijo 'me miró y la miré' en plena homilía. Los quiero mucho, sacerdotes con sentido del humor y carisma con la generación z", comentó. Y es que, como bien ha revelado el propio Mangiarotti, el secreto está en "no dar cringe".