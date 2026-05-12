Un nene rompió sin querer la figurita de Messi al abrir un paquete y el video explotó en TikTok

Un niño se volvió viral en TikTok luego de compartir un desafortunado momento mientras abría un paquete de figuritas del álbum del Mundial 2026. En medio de la emoción, terminó rompiendo accidentalmente una figurita de Lionel Messi , una de las más buscadas por los fanáticos de Panini.

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Desarmó su PC por un ruido súper extraño y lo que encontró se volvió viral en TikTok: "¿Cómo llegó ahí?"

El video tuvo tanta repercusión que incluso reaccionó MrBeast , uno de los creadores de contenido más populares del mundo -especialmente en YouTube-. Todo comenzó cuando un usuario comentó: “Si Mr Beast comenta le regalo una” , y el influencer respondió simplemente: “Yeah” .

La situación generó una ola de comentarios y muestras de ternura hacia el chico, que terminó llorando tras darse cuenta de lo que había ocurrido. Muchos usuarios destacaron la desilusión del niño por haber roto justamente la figurita más esperada del paquete.

La publicación acumuló más de 2,8 millones de reproducciones y cerca de 250 mil “me gusta”. Además, miles de personas participaron en la caja de comentarios con bromas, memes y debates futboleros relacionados con Messi y Cristiano Ronaldo.

“Solo cámbialo por otro (hablo del niño)” , escribió un usuario en tono de broma. Otro comentó: “No pasa nada, hay un montón, ya va a salir otra… mientras tanto lo das en adopción” . Ambos fueron parte de los comentarios que cosecharon más likes por parte de los internautas.

También aparecieron mensajes relacionados con la histórica rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo. “Ojalá hubiera sido la de Cristiano, pero la de Messi no”, escribió una persona, mientras otro agregó: “No pasa nada, ya aprendió con Messi para que no le pase con la del Bicho”.

Entre los mensajes más destacados también hubo quienes defendieron la importancia de la figurita del capitán argentino. “Quién no lloraría si es el mejor de la historia del fútbol”, expresó otro usuario, sumándose a la catarata de reacciones que dejó el video viral.