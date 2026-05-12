12 de mayo de 2026 - 19:15

La insólita vidriera de un comercio en San Luis con disfraces del 25 de Mayo y caras de famosos argentinos

El local sorprendió en la previa de los actos por la Revolución de Mayo mostrando trajes típicos con la cara de Messi, Wanda Nara y Mirtha Legrand.

Un local exhibió disfraces del 25 de Mayo con la cara de famosos argentinos y se volvió viral&nbsp;

Un local exhibió disfraces del 25 de Mayo con la cara de famosos argentinos y se volvió viral 

Foto:

Por Manuel Ferreyra

En la previa de los festejos por la Revolución de Mayo llevada a cabo el día 25 de dicho mes en 1810 en Argentina, algunos comercios ofrecen disfraces para utilizar en los actos escolares y revivir el espíritu de aquellos tiempos.

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Este fue el caso de un comercio ubicado en San Luis que sorprendió a los transeúntes con una ingeniosa idea: vestir a varios maniquíes con atuendos tradicionales que conmemoran dicha época y exponerlos en la vidriera del local.

Como si fuera poco, los dueños del local le colocaron los rostros de famosos argentinos a los maniquíes con la vestimenta tradicional del 25 de Mayo. Así, la dama antigua, paisana, la negrita de las empanadas, el granadero y el gaucho, algunos iconos que conmemoran al Primer Gobierno Patrio, aparecieron con la cara de Messi, Mirtha Legrand y Wanda Nara, entre otros.

Embed - La vidriera patria versión farándula argentina Un comercio sorprendió vistiendo a varios maniquíes con atuendos tradicionales como dama antigua, paisana, negrita y les colocaron los rostros de reconocidas figuras argentinas como Mirtha Legrand, Lionel Messi, Wanda Nara, entre otros. Toda la información en diarionecochea.com Envianos tu noticia al 2262 356811 #argentina #comercio #25demayo #patria #humor
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“Estas cosas solo pasan en San Luis. La dama antigua Mirtha Legrand, la dama más antigua de Argentina”, comenzó describiendo irónicamente la joven en el video que se volvió viral en TikTok.

Una de las descripciones más desopilantes por su vestimenta fue contra Wanda Nara. “La Wanda Nara como negrita. L-Gante con la ropa más elegante del 25 de mayo y obviamente el granadero es Messi”, expresó mientras mostraba la vidriera del comercio.

“Euge Quevedo nuestra paisana y el Dibu Martínez gaucho, te cuida el mate y te cuida el arco también”, comentó tras mostrar la ingeniosa vidriera.

El video recibió más de 60 mil vistas y cientos de comentarios donde los usuarios estallaron de risa ante la descripción de cada uno de los famosos.

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