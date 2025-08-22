Se reventó un grano y terminó internada: su impactante historia se hizo viral

Una joven compartió el angustiante momento que vivó y alertó por el peligro de una acción que todos hacen a diario. Su video en TikTok se volvió viral.

El video de una joven estadounidense que generó conciencia sobre los riesgos de reventarse un grano en la piel en el llamado “triángulo de la muerte”.

Lo que parecía un simple grano terminó siendo una pesadilla para Lish Marie, una joven madre estadounidense que se volvió viral en TikTok tras contar su experiencia. Según relató, intentó reventarse un grano con las uñas justo debajo de la fosa nasal izquierda, pero en pocas horas la situación se descontroló.

El lado izquierdo de su rostro se inflamó hasta el punto de causarle dolor al sonreír y cierta parálisis facial.

Preocupada, acudió a urgencias cuatro horas después, donde los médicos le recetaron antibióticos, esteroides y otros medicamentos para tratar la infección que, según le explicaron, había pasado al torrente sanguíneo. “Me dolía todo al sonreír”, contó en el video, que ya superó los 11,2 millones de reproducciones y 3 mil comentarios.

La explicación sobre el accidente viral La zona donde Lish se reventó el grano pertenece al llamado "triángulo de la muerte", un área de la cara que va desde el labio superior hasta el punto entre las cejas. Los médicos advierten que allí los vasos sanguíneos se conectan directamente con los senos paranasales, lo que permite que una infección se propague rápidamente al cerebro.

La dermatóloga Vishakha Dhorde explicó a medios locales: “Si las bacterias de un grano infectado entran en estas venas, pueden causar complicaciones gravísimas, como trombosis séptica del seno cavernoso, que puede derivar en pérdida de visión, parálisis, ACV o incluso la muerte”. Aunque los especialistas aclaran que estos casos son poco frecuentes, recomiendan no manipular los granos en esa zona del rostro y, si hay inflamación o dolor intenso, acudir rápidamente a un médico.