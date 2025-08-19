La AFA despide a un árbitro por un polémico video durante un partido juvenil

Un juez fue apartado luego de la difusión de imágenes consideradas incompatibles con los valores del deporte, generando debate entre clubes y hinchas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tomó la contundente decisión de despedir a un árbitro, de nombre Sebastián Solís, tras la aparición de un video polémico durante un partido reciente,, señalando que su accionar atentaba contra los valores del fútbol profesional.

Pese a que la AFA no reveló todos los detalles, el video circuló rápidamente en redes sociales y medios deportivos, despertando preocupación sobre la conducta del árbitro. El organismo explicó que las imágenes evidenciaban comportamientos incompatibles con la ética y la integridad que deben caracterizar a los oficiales de los partidos.

image El comunicado de AFA “En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís, fue despedido de esta Casa por haber inflingido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro", publicó la entidad a través de sus canales oficiales.

¿Qué muestra el video? En el material difundido por el sitio Doble Amarilla, se lo observa al colegiado realizar ejercicios de elongación en medio del partido y, en un momento, extrayendo lo que parecía ser un celular de su bolsillo.

#ALERTA | LA ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO DESPIDIÓ AL ÁRBITRO SEBASTIAN SOLÍS



Se dio tras "los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos" el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario.



Lo cierto es que esta decisión de la AFA se apoya tanto en la evidencia visual como en la evaluación de la conducta del árbitro, que, al alejarse de la jugada y realizar movimientos ajenos al arbitraje, vulneró la confianza depositada en su rol. La difusión del video, filmado por los propios espectadores sorprendidos por lo que estaban viendo, reforzó la percepción de que su desempeño se apartó de los estándares exigidos por la organización.