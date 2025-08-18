18 de agosto de 2025 - 21:53

Histórico y asombroso: a AFA echó a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol"

Se trata de Sebastián Solís, quien fue filmado con una actitud de desidia durante un partido por la cuarta categoría Juveniles C.

edificio afa.jpg
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Mauro Icardi volvió a las canchas

Así fue la vuelta de Mauro Icardi al fútbol: gol, capitanía y liderazgo en los festejos

Por Emanuel Cenci
El arquero mendocino, Juan Pablo Cozzani continuará su carrera en el fútbol de Arabia. 

Sorpresa en Platense: Juan Pablo Cozzani se va al fútbol de Arabia Saudita

Por Sergio Faria
WhatsApp Image 2025-08-18 at 21.50.57 (1)
La AFA ech&oacute; a un &aacute;rbitro por "atentar contra los valores del f&uacute;tbol".&nbsp;

La AFA echó a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol".

Con esta decisión de la entidad que maneja el fútbol en el país,Solís no podrá volver a trabajar en un certamen que organice la AFA por su accionar en el torneo que lo disputan futbolistas de 17 a 18 años.

Embed

En la imagen se ve al juez dirigir el encuentro desde la mitad de la cancha, sin seguir de cerca las jugadas y con las manos detrás de la espalda durante el encuentro. Incluso, se llega a apreciar que en un momento elonga y mueve las rodillas mientras los juveniles corren detrás de la pelota.

La AFA echó a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol"

El comunicado de la AFA en la que anunció el despido del árbitro Sebastián Solis

En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís fue despedido de esta Casa por haber inflingido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

En las tribunas se vivió un espectáculo aparte. 

Cuando el fútbol lo es todo: una noche inolvidable en el Malvinas Argentinas

Por Sergio Faria
Estadio Único de La Plata, el nuevo hogar de la AFA

AFA anunció el ambicioso Máster Plan para el Único de La Plata: será la casa de las Selecciones Nacionales

Por Emanuel Cenci
Polémico: Reapareció Marcelo Moretti tras la clasificación de San Lorenzo. 

Polémico: el Comité de Ética de la AFA ratificaría a Moretti, expresidente de San Lorenzo y no lo sancionará