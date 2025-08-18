Histórico y asombroso: a AFA echó a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol"

Se trata de Sebastián Solís, quien fue filmado con una actitud de desidia durante un partido por la cuarta categoría Juveniles C.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 21.50.57 (1) La AFA echó a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol". Gentileza. Con esta decisión de la entidad que maneja el fútbol en el país,Solís no podrá volver a trabajar en un certamen que organice la AFA por su accionar en el torneo que lo disputan futbolistas de 17 a 18 años.

Se dio tras “los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos” el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario.



Lo acusan de… pic.twitter.com/fjt1nkPQAj — doble amarilla (@okdobleamarilla) August 18, 2025 En la imagen se ve al juez dirigir el encuentro desde la mitad de la cancha, sin seguir de cerca las jugadas y con las manos detrás de la espalda durante el encuentro. Incluso, se llega a apreciar que en un momento elonga y mueve las rodillas mientras los juveniles corren detrás de la pelota.

El comunicado de la AFA en la que anunció el despido del árbitro Sebastián Solis En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís fue despedido de esta Casa por haber inflingido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.