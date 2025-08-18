Histórico y asombroso: a AFA echó a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció este lunes que despidió al árbitro Sebastián Solís, quien había sido filmado con una actitud de desidia durante un partido entre Roma y Argentino de Rosario, por la cuarta categoría de Juveniles C, debido a que su accionar "atenta contra los valores del fútbol".
WhatsApp Image 2025-08-18 at 21.50.57 (1)
La AFA echó a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol".
Gentileza.
Con esta decisión de la entidad que maneja el fútbol en el país,Solís no podrá volver a trabajar en un certamen que organice la AFA por su accionar en el torneo que lo disputan futbolistas de 17 a 18 años.
En la imagen se ve al juez dirigir el encuentro desde la mitad de la cancha, sin seguir de cerca las jugadas y con las manos detrás de la espalda durante el encuentro. Incluso, se llega a apreciar que en un momento elonga y mueve las rodillas mientras los juveniles corren detrás de la pelota.
La AFA echó a un árbitro por "atentar contra los valores del fútbol"
El comunicado de la AFA en la que anunció el despido del árbitro Sebastián Solis
En el día de la fecha, la Asociación del Fútbol Argentino informa que a raíz de los lamentables hechos de público conocimiento acontecidos el fin de semana en un partido de cuarta categoría Juveniles C, entre Roma y Argentino de Rosario, el árbitro Sebastián Solís fue despedido de esta Casa por haber inflingido seriamente su deber de impartir justicia pero principalmente por haber atentado contra los valores del fútbol faltándole el respeto a la investidura arbitral, jugadores, cuerpo técnico, espectadores e instituciones participantes del encuentro.