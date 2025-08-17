Sorpresa en Platense: Juan Pablo Cozzani se va al fútbol de Arabia Saudita

El arquero mendocino, figura en la consagración del Calamar en el Apertura 2025, fue transferido al Al Kholood de Arabia Saudita y no jugará el resto del torneo Clausura.

El arquero mendocino, Juan Pablo Cozzani continuará su carrera en el fútbol de Arabia.

La noticia sacudió al mundo Calamar, porque Juan Pablo Cozzani, arquero titular y figura del Platense campeón del Torneo Apertura 2025, continuará su carrera en el fútbol de Arabia Saudita. El mendocino de 26 años fue cedido a préstamo con cargo al Al Kholood, club que milita en la Primera División del país árabe y tiene sede en la ciudad de Ar Rass.

Su último partido con la camiseta del equipo que conduce Cristian Kily González, fue nada menos que el triunfo por 2 a 1 frente a San Lorenzo, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lavozdelcalamar/status/1956815470004473889?t=Tyoml3VJ2I0SUBsGVtoKhQ&s=08&partner=&hide_thread=false "ESTE FUE MI ULTIMO PARTIDO”



BOMBAZO DE COZZANI: El partido de hoy ante San Lorenzo fue el último del arquero en el Calamar.



Seguirá su carrera en el fútbol de Arabia Saudita.



(Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/CNaIi0haGZ — LA VOZ DEL CALAMAR (@lavozdelcalamar) August 16, 2025 Luego del encuentro, Cozzani sorprendió a los medios partidarios al confirmar su inminente salida: “Seguramente será un partido difícil, pero yo no voy a estar”, dijo cuando fue consultado sobre el próximo duelo ante Independiente, programado para el domingo 24 en Avellaneda.

Formado en las inferiores de Lanús, donde llegó tras pasos por Andes Talleres y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Cozzani integró el plantel profesional granate desde 2018.

image Juan Pablo Cozzani fue transferido al fútbol árabe. @caplatense En 2020 tuvo su primera experiencia en la Primera Nacional con San Martín de San Juan, y más tarde defendió el arco de Deportivo Maipú. A Platense arribó a comienzos de 2024, y rápidamente se ganó la titularidad, convirtiéndose en una pieza clave del equipo dirigido la dupla Orsi-Gómez.