Boca Juniors pisó suelo mendocino y alteró la tranquila siesta sabatina

Gran alboroto, y de los buenos, generó la llegada de Boca Juniors a la Ciudad de Mendoza. Eran cerca de las 16, cuando muchas personas, hinchas y seguidores del tradicional club de fútbol se fueron acercando poco a poco hasta los alrededores del céntrico y conocido Hotel donde pararán durante esta la noche de este sábado el plantel completo del Xeneize y su técnico Miguel Ängel Russo.
boquitax
Fútbol. Llega Boca y todo se transforma en la ciudad. Los jugadores fueron muy amables para sacarse selfíes o firmar un recuerdo.
Cuándo juega Boca vs. Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas
Recordemos que Boca juniors mañana desde las 20.30 enfrentará Independiente Rivadavia, en un partido donde el ex DT de Estudiantes tiene sus fichas puestas .
A pesar de que los resultados no acompañan los seguidores, fanáticos e hinchas de Boca Juniors se arrimaron hasta el microcentro y organizaron un banderazo espontaneo. "Siempre que viene boquita paso por el hotel para hacerles el aguante", tiró el profe Luis Morales reconocido hincha Xeneize.
Embed - Una multitud recibe a Boca Juniors que llega a Mendoza para jugar con Independiente Rivadavia
Testimonios de los hinchas de Boca en Mendoza
Francisco García es otro furibundo hincha de "Boquita". "Bien o mal hay que apoyar a nuestro muchachos, creo que vamos a salir de esta situación incomoda".
Mientras transcurrían los minutos poco a poco se hizo una "Mini Bombonerita" en la esquina de Primitivo de la Reta y Amigorena. Los trapos con la consignas y las fechas de todos los campeonatos en Copa Libertadores sirvieron para engalanar toda la liturgia boquense.
boca tres
Fútbol. Llegó Boca a Mendoza y la ciudad se paralizó, Cavani firma una camiseta a un hincha mendocino
Gentileza
Boca siempre es negocio: los vendedores ambulantes
Aparecieron los vendedores ambulantes, con banderas, gorros y camisetas de Boca con apellidos históricos de la rica historia de los Xeneizes y muchas remeras con los nombres de los actuales jugadores y a precios accesibles. "Hay que tratar de vender todo el cotillón, estas camisetas son copias de las oficiales pero de buena calidad", trata de convencer Fernandito uno de los dos vendedores de souvenirs "mitad más uno" que se desplegaron por Primitivo de La Reta.
cosas
Fútbol. El cotillón y el merchandising apareció también sobre la vereda de Primitivo.
Tal vez sea el último partido de Miguel Russo en el banco Auriazul, dicen los Bocologos, que cualquiera de los tres resultados posibles que se de, el estratego, ex Rosario y U de Chile entre otros, ya habría tomado una decisión y pegaría el portazo.
El futuro de Miguel Ángel Russo en Boca
boca cuatro
Fútbol. Miguel Russo entró raudo al hotel de una reconocida firma internacional
Internet
Russo durante la semana a parte de dirigir a sus pupilos puso especial atención en compactos de jugadas de Sebastián Villa como actor principal y ¿Por qué? Porque lógicamente lo conoce bien, lo hizo explotar futbolísticamente en su segunda etapa en Boca allá a principios de 2020 cuando Juan Riquelme daba sus primeros pasos como dirigente en modo vicepresidente. Y también porque es consciente de las formas que tiene Villa de lastimar...