Boca Juniors pisó suelo mendocino y alteró la tranquila siesta sabatina

FÚTBOL. El aire de la tarde mendocina explotó con cánticos y se pintó de azul y amarillo. Los hinchas de Boca apoyaron a pesar de sus malos resultados.

Fútbol. La bandera del monito no podía faltar en el recibimiento a los jugadores

Fútbol. El cotillón y el merchandising apareció también sobre la vereda de Primitivo.

Fútbol. Llega Boca y todo se transforma en la ciudad. Los jugadores fueron muy amables para sacarse selfíes o firmar un recuerdo.

Fútbol. Llegó Boca a Mendoza y la ciudad se paralizó, Cavani firma una camiseta a un hincha mendocino

Leandro Paredes el jugador más buscado por los hinchas de Boca en Mendoza.

Gran alboroto, y de los buenos, generó la llegada de Boca Juniors a la Ciudad de Mendoza. Eran cerca de las 16, cuando muchas personas, hinchas y seguidores del tradicional club de fútbol se fueron acercando poco a poco hasta los alrededores del céntrico y conocido Hotel donde pararán durante esta la noche de este sábado el plantel completo del Xeneize y su técnico Miguel Ängel Russo.

boquitax Fútbol. Llega Boca y todo se transforma en la ciudad. Los jugadores fueron muy amables para sacarse selfíes o firmar un recuerdo. Cuándo juega Boca vs. Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas Recordemos que Boca juniors mañana desde las 20.30 enfrentará Independiente Rivadavia, en un partido donde el ex DT de Estudiantes tiene sus fichas puestas .

A pesar de que los resultados no acompañan los seguidores, fanáticos e hinchas de Boca Juniors se arrimaron hasta el microcentro y organizaron un banderazo espontaneo. "Siempre que viene boquita paso por el hotel para hacerles el aguante", tiró el profe Luis Morales reconocido hincha Xeneize.

Embed - Una multitud recibe a Boca Juniors que llega a Mendoza para jugar con Independiente Rivadavia Testimonios de los hinchas de Boca en Mendoza Francisco García es otro furibundo hincha de "Boquita". "Bien o mal hay que apoyar a nuestro muchachos, creo que vamos a salir de esta situación incomoda".

Mientras transcurrían los minutos poco a poco se hizo una "Mini Bombonerita" en la esquina de Primitivo de la Reta y Amigorena. Los trapos con la consignas y las fechas de todos los campeonatos en Copa Libertadores sirvieron para engalanar toda la liturgia boquense.