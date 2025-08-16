Gimnasia y Esgrima le ganó a Almirante Brown y se aferra a la cima

Gimnasia y Esgrima sufrió ante Almirante Brown por la Primera Nacional , y después de empezarlo perdiendo en un mal primer tiempo se quedó con el triunfo en una buena segunda mitad. Fue 2 a 1 en el Víctor Legrotaglie , con los tantos de Carrera y Ferreyra.

El Lobo no jugó un buen primer tiempo. Estuvo atado, nervioso y errático. Almirante Brown lo complicó más de la cuenta con presión sobre la zona media, y encima contó con mucha efectividad cuando cruzó la mitad de campo.

Es que la Fragata cambió por gol la primera ocasión que generó, cuando capturó una mala salida desde el fondo, y Santiago Villalba sacó un remate que se desvió en el camino para superar al arquero. Inclusive pudo haberse ido al descanso más de un tanto debajo, pero el cabezazo del lateral derecho Gerardo Alegre Rojas tras un centro desde la izquierda se estrelló en el palo.

Al elenco de Ariel Broggi le faltó peso en el mediocampo, y no tuvo peligro ni control de la pelota. No creó situaciones en todo el desarrollo de la etapa inicial, y los creativos no lograron encontrar su lugar.

¡GOLAZO DE LA FRAGATA! Con este tanto de Santiago Villalba, Almirante Brown le está ganando 1-0 a Gimnasia (M). Mirá el partido por TyC Sports Play acá: https://t.co/avUF3phm3L #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/8pU96CmTB6

Para disputar el complemento, el DT decidió cambiar los intérpretes . Sacó a Nicolás Servetto y Lucas Bustos, sin demasiada actividad, y mandó a la cancha a Brian Andrada y Mario Galeano. Además, soltó más al ingresado Cortéz (Nadalín salió por una molestia).

A partir de allí el Mensana se pareció más a ese equipo puntero que ilusiona a su gente. Recuperó la posesión del esférico, y se mostró activo en la búsqueda del grito sagrado. A los 7’, avisó con un centro de Cortéz y el cabezazo apenas desviado de Ferreyra.

Embed ¡LO EMPATA EL LOBO MENDOCINO!



Tras un flojo primer tiempo, Gimnasia (M) reaccionó y llegó a la igualdad ante Almirante Brown gracias a este gol de Lautaro Carrera. Mirá el partido por TyC Sports Play acá: https://t.co/avUF3phm3L #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/Zdjc7xPmD5 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 16, 2025

Un minuto después, pasó por caja. Tiro de esquina pasado al segundo palo, la bajó Nicolás Ferreyra y por el medio apareció Lautaro Carrera para empujarla a pesar del esfuerzo de un zaguero Mirasol tirado sobre la línea.

Luego del tanto el partido entró en un pozo, creció la pierna fuerte (el árbitro pudo haber sacado alguna roja, y quedó la duda sobre un supuesto penal para Almirante), y el juego brilló por su ausencia.

Embed ¡GIMNASIA DE MENDOZA LO DIO VUELTA Y SIGUE EN LO MÁS ALTO DE LA ZONA B! ⚫⚪



El Lobo venció 2-1 a Almirante Brown con goles de Carrera y Ferreyra. #NacionalEnTyCSports. pic.twitter.com/gTYqRqqbni — TyC Sports (@TyCSports) August 16, 2025

Sin embargo, en el medio hubo una más. A los 27’, el Lobo apuró para sacar un lateral en los últimos metros, Andrada tiró un gran centro, Galeano la mató con el pecho, y Nicolás Ferreyra dio vuelta la historia. El propio Andrada estuvo cerca de poner el tercero a los 42’, con un gran remate que exigió la respuesta del arquero Bruno Galván.

De esta forma, Gimnasia continúa firme en la cima de la Zona B de la Primera Nacional a pesar del encuentro que tiene pendiente con Morón, con una ventaja de cinco puntos sobre su homónimo de Jujuy que juega este domingo.

Formaciones de Gimnasia y Esgrima - Almirante Brown:

Gimnasia (2): Lautaro Petrucci; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Lautaro Carrera, Franco Saavedra; Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Lucas Bustos, Facundo Lencioni; Nicolás Servetto, Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.

Almirante Brown (1): Bruno Galván; Gerardo Alegre Rojas, Agustín Dattola, Máximo Levi, Tomás Villoldo; Leandro Iglesias, Enzo Cardozo, William Machado, Tomás Almada, Ramón González; Santiago Villalba. DT: Rodrigo Alonso.

Datos del partido:

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Lucas Cavallero

Goles: PT: 9’ Santiago Villalba (AB). ST: 9’ Lautaro Carrera (G), 27’ Nicolás Ferreyra (G)

Cambios: PT: 39’ Ismael Cortéz x Nadalín (G). ST: 00’ Brian Andrada y Mario Galeano x Servetto y Bustos (G), 13’ Bruno Cenci x Iglesias (AB), 32’ Facundo García, Matías Belloso y Diego García x Almada, González y Cardozo (AB), 34’ Matías Recalde x Lencioni (G), 41’ Federico Torres x Ferreyra (G), 41’ Lucas Vega x Machado (AB)

