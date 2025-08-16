River Plate y Godoy Cruz chocan pensando en la Copa: a que hora y por dónde verlo

River Plate recibe a Godoy Cruz en el Más Monumental, este domingo desde las 18.30 horas. Será por la fecha 5 de la Liga Profesional.

River Plate y Godoy Cruz jugarán, con una gran mayoría de suplentes, en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que Ariel Penel estará en el VAR.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A pesar de su pobre nivel el pasado jueves en suelo guaraní, River se llevó un buen resultado del estadio La Huerta y definirá la serie este jueves de local.

Libertad vs. River Plate Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores. GENTILEZA. Justamente, con los focos puestos en el choque de vuelta, el DT planea recibir a Godoy Cruz con un equipo alternativo que tendrá al uruguayo Sebastián Boselli como, por el momento, el único jugador que repetirá titularidad. De todas formas, podrían sumarse otros dos: el colombiano Kevin Castaño que pelea el lugar con Juan Carlos Portillo, y Santiago Lencina que disputa su puesto con Ian Subiabre.

Por su parte, el equipo de Walter Ribonetto viene de perder 2-1 con Atlético Mineiro de Brasil, el pasado jueves en condición de visitante, en el Arena MRV por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Jugó bien, y por momentos parecía que podía dar el batacazo, pero se volvió con las manos vacías y la confianza a tope.

Godoy Cruz II Fútbol. Godoy Cruz tratará de revertir el sabor amargo de la derrota en Belo Horizonte y el jueves en el Feliciano gambarte jugará la vuelta en su llave de octavos ante el Atlético Mineiro Gentileza El próximo jueves, Godoy Cruz definirá esta serie de Copa Sudamericana en el Gambarte y, pensando en eso, Ribonetto realizará cuatro modificaciones: Juan Morán ingresará por Andrés Meli, Bruno Leyes lo hará por Guillermo Pol Fernández, el paraguayo Kevin Parzajuk reemplazará a Santino Andino y el chileno Bastian Yáñez ocupará el lugar de Agustín Auzmendi.