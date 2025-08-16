16 de agosto de 2025 - 18:30

River Plate y Godoy Cruz chocan pensando en la Copa: a que hora y por dónde verlo

River Plate recibe a Godoy Cruz en el Más Monumental, este domingo desde las 18.30 horas. Será por la fecha 5 de la Liga Profesional.

Por la 5° fecha de la Liga Profesional, Godoy Cruz se mide con River Plate

River Plate y Godoy Cruz jugarán, con una gran mayoría de suplentes, en el marco de la quinta fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Monumental, desde las 18.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que Ariel Penel estará en el VAR.

El equipo del entrenador Marcelo Gallardo viene de empatar 0-0 ante Libertad de Paraguay, en condición de visitante, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. A pesar de su pobre nivel el pasado jueves en suelo guaraní, River se llevó un buen resultado del estadio La Huerta y definirá la serie este jueves de local.

Libertad vs. River Plate
Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores.

Justamente, con los focos puestos en el choque de vuelta, el DT planea recibir a Godoy Cruz con un equipo alternativo que tendrá al uruguayo Sebastián Boselli como, por el momento, el único jugador que repetirá titularidad. De todas formas, podrían sumarse otros dos: el colombiano Kevin Castaño que pelea el lugar con Juan Carlos Portillo, y Santiago Lencina que disputa su puesto con Ian Subiabre.

El próximo jueves, Godoy Cruz definirá esta serie de Copa Sudamericana en el Gambarte y, pensando en eso, Ribonetto realizará cuatro modificaciones: Juan Morán ingresará por Andrés Meli, Bruno Leyes lo hará por Guillermo Pol Fernández, el paraguayo Kevin Parzajuk reemplazará a Santino Andino y el chileno Bastian Yáñez ocupará el lugar de Agustín Auzmendi.

Probables formaciones de River Plate - Godoy Cruz:

River Plate: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Juan Cruz Meza o Ignacio Fernández; Ian Subiabre o Santiago Lencina, Miguel Borja y Gonzalo Martínez. DT: Marcelo Gallardo.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Federico Rasmussen, Mateo Mendoza, Juan Morán; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Kevin Parzajuk y Bastian Yáñez. DT: Walter Ribonetto.

Datos del partido:

Estadio: Más Monumental

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Ariel Penel

Hora: 18.30

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

