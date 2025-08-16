Terminó de caer: Gutiérrez Sport Club perdió y descendió de categoría

Gutiérrez Sport Club perdió ante Germinal de Rawson en el Anselmo Zingaretti y descendió del Federal A.

Gutiérrez Sport Club fue derrotado 1 a 0 en el Anselmo Zingaretti por Germinal de Rawson, y descendió del Torneo Federal A. Es la confirmación de una caída que parecía eterna, y que resulta en esta crónica de una muerte anunciada.

Si algo bueno se puede encontrar en la consumación del descenso de Gutiérrez Sport Club en el Torneo Federal A es que finalmente la agonía llegó a su final. Ya está. El Celeste quedó sin chances matemáticas de quedarse en el torneo y ahora no le quedará otra que comenzar a reconstruir.

Gutiérrez Sport Club dejó todo, pero no alcanzó: Imagen de WhatsApp 2025-08-16 a las 17.04.10_f9d72b35 El Perro intentó irse con la frente en alto, jugando con dientes apretados para crecer en solidez defensiva y soñar con alguna chance de peligro en el arco de enfrente.

Por momentos lo logró, ayudado por un campo de juego en pésimas condiciones que hizo que el trámite sea de bajo nivel y con muchos errores no forzados. Así consiguió atravesar la primera mitad con un 0 a 0 que no le servía, pero que lo mantenía en la pelea.

La segunda mitad fue cortada, y a pedir de la visita. El tiempo se fue consumiendo y Germinal se sintió cada vez más cómodo. Encima, sobre 33' llegó la mala noticia para el local. En un córner, Iván Esculino capturó un rebote del arquero y la mandó a guardar.