16 de agosto de 2025 - 17:08

Terminó de caer: Gutiérrez Sport Club perdió y descendió de categoría

Gutiérrez Sport Club perdió ante Germinal de Rawson en el Anselmo Zingaretti y descendió del Federal A.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gutiérrez Sport Club fue derrotado 1 a 0 en el Anselmo Zingaretti por Germinal de Rawson, y descendió del Torneo Federal A. Es la confirmación de una caída que parecía eterna, y que resulta en esta crónica de una muerte anunciada.

El Perro intentó irse con la frente en alto, jugando con dientes apretados para crecer en solidez defensiva y soñar con alguna chance de peligro en el arco de enfrente.

Por momentos lo logró, ayudado por un campo de juego en pésimas condiciones que hizo que el trámite sea de bajo nivel y con muchos errores no forzados. Así consiguió atravesar la primera mitad con un 0 a 0 que no le servía, pero que lo mantenía en la pelea.

La segunda mitad fue cortada, y a pedir de la visita. El tiempo se fue consumiendo y Germinal se sintió cada vez más cómodo. Encima, sobre 33' llegó la mala noticia para el local. En un córner, Iván Esculino capturó un rebote del arquero y la mandó a guardar.

Gutiérrez sintió el golpe, y perdido por perdido se tiró en pleno al ataque. Viscarra tuvo la suya con un cabezazo débil, y Nicolás Alí con un disparo de media distancia que pasó muy cerca del travesaño. Sin embargo, no pudo conseguir revertir el marcador, y el pitazo del árbitro sentenció su futuro.

Con este resultado, el Celeste ya no tiene chances matemáticas de salir de los últimos dos puestos de los promedios de la Reválida del Federal A, y descendió a la Liga Mendocina. Tendrá tiempo para reconstruir desde las bases, ordenar lo económico y fortalecerse en lo social, ya que recién disputará el Regional Federal Amateur a finales de 2026.

