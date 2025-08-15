Así fue la vuelta de Mauro Icardi al fútbol: gol, capitanía y liderazgo en los festejos

El goleador argentino Mauro Icardi retornó a los campos de juego de manera oficial en la victoria del Galatasaray por la Liga de Turquía.

La faceta deportiva de Mauro Icardi vuelve a ocupar las primeras planas, después de varios meses de una dura lesión donde sólo se habló de su vida sentimental. Tras recuperarse, el goleador marcó un tanto y lideró a su equipo para conseguir una victoria en casa.

Mauro Icardi volvió a las canchas: Embed EL GOLEADOR DE SIEMPRE: en su regreso a las canchas luego de recuperarse de una larga lesión, Mauro Icardi marcó el 3-0 de Galatasaray vs. Karagumruk por la fecha 2 de la Superliga de Turquía.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/amsBwdMZL4 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025 El regreso al fútbol se produjo en el marco de la fecha 2 de la Superliga de Turquía, donde el argentino aguardó su chance desde el banco de los suplentes debido a que está regresando de una durísima lesión de ligamentos que lo marginó de las canchas en el 2024.

Su ingreso se dio a los 36 minutos de la segunda etapa, cuando su elenco ya superaba por 2 a 0 al Fatih Karagümrük por los goles de Bar Alper Ylmaz y Fatih Kuruçuk en contra. Instantes luego de pisar el campo de juego y recibir la cinta de capitán, la visita perdió la pelota debido a la presión alta del Galatasaray, Lucas Torreira asistió a Icardi, y el nueve la mandó a guardar para estampar la cifra definitiva.

Luego del triunfo, Mauro fue el protagonista de los festejos del plantel junto a los hinchas. De cara a la tribuna, y un paso delante del resto debido a su condición de capitán, comandó el ritmo de los bombos y los gritos de la gente. Posteriormente recibió una bandera de palo, que flameó durante algunos segundos.

La recuperación récord de Mauro Icardi: Embed ¡¡LÍDER EN TODO!! Icardi manejó los festejos de los hinchas del Galatasaray luego del triunfo por 3-0 vs. Karagumruk. ¡MOMENTO ÚNICO PARA EL GOLEADOR!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/13wlYVV9bu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025 De esta forma, el delantero argentino retornó a las canchas, tras recuperarse antes de lo previsto de una lesión que lo afectó en el mes de noviembre del año pasado, en un duelo contra el Totthenham por Europa League que le provocó la rotura del ligamento cruzado anterior y meniscos de su rodilla derecha.