12 de agosto de 2025 - 18:07

AFA anunció el ambicioso Máster Plan para el Único de La Plata: será la casa de las Selecciones Nacionales

A través de un comunicado, la Asociación del Fútbol Argentino -AFA- contó detalles de los trabajos que se realizarán en el recinto de la Selección Argentina

Estadio Único de La Plata, el nuevo hogar de la AFA

Estadio Único de La Plata, el nuevo hogar de la AFA

Foto:

Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Leé además

Polémico: Reapareció Marcelo Moretti tras la clasificación de San Lorenzo. 

Polémico: el Comité de Ética de la AFA ratificaría a Moretti, expresidente de San Lorenzo y no lo sancionará
River Plate podrá contar con sus hinchas ante Lanús

Por pedido de la AFA, Lanús y River Plate se jugará con público visitante

Por Redacción Deportes

¿Qué incluye el Máster Plan de la AFA?

image

El ente rector del fútbol nacional tiene como objetivo recuperar uno de los estadios más lindos del país, pero que no tiene actividad fuerte desde que Estudiantes y Gimnasia dejaron de usarlo hace algunos años. Para eso, firmó un acuerdo con el Gobierno para hacer uso del recinto y modernizarlo.

Persiguiendo dicha meta, AFA contó que en los próximos días se presentará un máster plan de obras de infraestructura para la puesta en valor del campo de juego, iluminación, vestuarios, playón, cancha auxiliar y techos del estadio.

Según explicaron, el proyecto comenzará a ponerse en marcha una vez reciba el visto bueno: "Una vez aprobado el mismo por la autoridad de aplicación, se comenzarán las obras en la “Casa de las Selecciones Nacionales” para tener un estadio moderno y con las comodidades necesarias para que las familias disfruten de los mejores espectáculos deportivos y culturales del país".

El Único de La Plata, la nueva casa de la Selección Argentina:

image

Cabe destacar que, una vez reinaugurado, dicho escenario recibirá duelos de Copa Argentina, finales de diversas competencias locales, y sobre todo actividad de las diversas selecciones de AFA. Además del plantel superior masculino, podrían darse encuentros de la Sub 20, Selección Argentina Femenina, o entrenamientos a puertas abiertas.

Al respecto, hace un tiempo Claudio Chiqui Tapia aseguró: "Venimos trabajando con el Gobernador Axel Kicillof en un lugar que identifique a todas nuestras selecciones argentinas. También, hemos hecho caso al pedido de muchos clubes de nuestro fútbol en buscar un sitio más cerca para poder disputar partidos de instancias decisivas y que los socios e hinchas de los clubes no tengan que gastar tanto dinero en viajes largos. Queremos saldar esta deuda edilicia, tener un estadio de primer nivel, para poder jugar partidos de todo nuestro fútbol”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El agresor de Luis Ventura pidió disculpas y aseguró que no lo reconoció

El agresor de Luis Ventura se mostró arrepentido: "No me di cuenta de que le pegué"

Por Redacción Deportes
El Campeonato Latinoamericano de Enduro se celebrará en Mendoza. FOTO: Ramiro Gómez/Los Andes

El Enduro latinoamericano pone primera en Mendoza con una cita histórica en Potrerillos

Por Redacción Deportes
Francisco Comesaña continúa en el Master 1000 de Cincinnati

Tenis: Francisco Comesaña remontó un partido durísimo y sigue en carrera en Cincinnati

Por Redacción Deportes
Edinson Cavani podría salir del equipo 

Boca en Mendoza: la decisión que tomaría Russo con Edinson Cavani

Por Redacción Deportes