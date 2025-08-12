AFA anunció el ambicioso Máster Plan para el Único de La Plata: será la casa de las Selecciones Nacionales

En un comunicado oficial, y en el marco del convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Provincia de Buenos Aires por la cesión de uso y explotación del estadio Ciudad de La Plata - Diego Armando Maradona, la AFA informó detalles de las tareas que se realizarán.
¿Qué incluye el Máster Plan de la AFA?
El ente rector del fútbol nacional tiene como objetivo recuperar uno de los estadios más lindos del país, pero que no tiene actividad fuerte desde que Estudiantes y Gimnasia dejaron de usarlo hace algunos años. Para eso, firmó un acuerdo con el Gobierno para hacer uso del recinto y modernizarlo.
Persiguiendo dicha meta, AFA contó que en los próximos días se presentará un máster plan de obras de infraestructura para la puesta en valor del campo de juego, iluminación, vestuarios, playón, cancha auxiliar y techos del estadio.
Según explicaron, el proyecto comenzará a ponerse en marcha una vez reciba el visto bueno: "Una vez aprobado el mismo por la autoridad de aplicación, se comenzarán las obras en la “Casa de las Selecciones Nacionales” para tener un estadio moderno y con las comodidades necesarias para que las familias disfruten de los mejores espectáculos deportivos y culturales del país".
El Único de La Plata, la nueva casa de la Selección Argentina:
Cabe destacar que, una vez reinaugurado, dicho escenario recibirá duelos de Copa Argentina, finales de diversas competencias locales, y sobre todo actividad de las diversas selecciones de AFA. Además del plantel superior masculino, podrían darse encuentros de la Sub 20, Selección Argentina Femenina, o entrenamientos a puertas abiertas.
Al respecto, hace un tiempo Claudio Chiqui Tapia aseguró: "Venimos trabajando con el Gobernador Axel Kicillof en un lugar que identifique a todas nuestras selecciones argentinas. También, hemos hecho caso al pedido de muchos clubes de nuestro fútbol en buscar un sitio más cerca para poder disputar partidos de instancias decisivas y que los socios e hinchas de los clubes no tengan que gastar tanto dinero en viajes largos. Queremos saldar esta deuda edilicia, tener un estadio de primer nivel, para poder jugar partidos de todo nuestro fútbol”.