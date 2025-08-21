Exreina dijo que un hombre murió por estar en la calle y la familia de la víctima la denunció por "injurias"

Un video publicado en redes sociales por la ex reina nacional de la Tonada, Génesis Sandoval ( Tunuyán ), motivó la denuncia de la familia de Eduardo Acosta (61), un hombre que falleció a fines julio , por calumnias e injurias . En la grabación, la joven afirmaba que este hombre habría fallecido por hipotermia y que se encontraba en situación de calle y abandono .

Emanuel Ortega enfrentó al biógrafo de Javier Milei por poner en duda la denuncia de Julieta Prandi

El 31 de julio, al mediodía , un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre hallado sin vida en un canal de riego del distrito Colonia Las Rosas ( Tunuyán) . Desde ese momento, distintas versiones comenzaron a circular, pasando del comentario privado a la escena pública .

En ese contexto, el domingo 3 de agosto , Génesis Sandoval , exreina nacional de la Tonada y también excandidata a concejal por el PRO (ya no formará parte de la lista), publicó un video en sus redes sociales donde afirmaba que el hombre encontrado muerto habría fallecido por hipotermia .

La grabación fue publicada con el siguiente texto: “Me costó mucho grabar este video” . Ese día, según el reporte meteorológico oficial del Gobierno de Mendoza , el pronóstico en el Valle de Uco indicaba una mínima de 4° y una máxima de 20°.

Tras la difusión del video , según trascendió, la familia del difunto - Eduardo Acosta (61) - pidió que se bajara . También asi lo reflejaban algunos comentarios que tuvo la publicación . Pero los días transcurrieron, el contenido, no se dio de baja y ello derivó en otras acciones legales .

La familia de Acosta recurrió al abogado Lucio Chávez para que lo represente en la presentación de las mencionadas acciones legales. Y fue Chávez quien confirmó a Los Andes que “la familia sigue mal de ánimo porque el video no ha sido bajado de las redes y se ha viralizado”.

“La causa de muerte fue un infarto, pero se espera confirmación del Cuerpo Médico Forense de Mendoza, donde se enviaron muestras para su análisis”, acotó el letrado.

En cuanto a la acción judicial, Chávez explicó que la demanda por calumnias e injurias quedó radicada en el Tribunal Penal Colegiado N°1, que debe fijar fecha para la audiencia de conciliación a efectos de que las personas querelladas se retracten. "De no hacerlo, la causa continuará hasta la sentencia”, resumió Chávez.

Al momento de la publicación de esta nota, el video ya no se encontraba en las redes sociales de Sandoval.

“No tenía conocimiento de que el video se ha bajado. La familia no está solicitando un resarcimiento económico, sino la publicación de un video similar en el que se reconozca que lo publicado era falso y se diga la verdad”, concluyó Chávez.

El descargo de la denunciada