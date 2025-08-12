El abogado de Julieta Silva: "Lucas Giménez la amenazó y premeditó todo para separarse"

"Mirá que cualquier cosa yo te denuncio, me van a creer a mí y terminás presa sin tus hijos". Así habría amenazado Lucas Giménez a Julieta Silva en reiteradas oportunidades, según reveló a Los Andes el nuevo -y mediático- abogado de la mujer, Roberto Castillo . Tras llegar a San Rafael este lunes, el prometido de la actriz Cinthia Fernández asumió la defensa de quien está acusada por agredir a su marido.

Julieta Silva: de la condena por matar a su novio Genaro Fortunato a la denuncia por golpear a su marido

Silva está detenida -bajo modalidad domiciliaria con tobillera electrónica- por supuestos golpes perpetrados contra su marido , con quien se casó en 2022, cinco años después del crimen de su exnovio Genaro Fortunato, por el que cumplió una condena a tres años y nueve meses de prisión . Aquel del 9 de septiembre, atropelló con su auto a Fortunato a la salida de un bar: al año siguiente, la Justicia la halló culpable por el delito de homicidio culposo agravado.

Hoy, de vuelta sentada frente a la Justicia, Julieta Silva afirma que Lucas Giménez construyó un presunto escenario de violencia para poder separarse . Además, a través de su abogado, dejó entrever que la principal prueba de la fiscalía sería un video y apuntó a los antecedentes que el hombre tendría por violencia con su anterior pareja .

Detenida en su casa, la mujer fue imputada por lesiones leves agravadas, privación ilegítima de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial hacia Giménez y una de sus hijas, y afronta prisión preventiva al ser reincidente.

En una entrevista exclusiva con Los Andes , el abogado Roberto Castillo planteó el argumento por el que irá la defensa de Julieta Silva: “La persona con la que ella mantuvo un vínculo premeditó esta situación, construyó y prefabricó un escenario, tanto para la sociedad como para la Justicia y así tener una posición dominante en el momento en el que llegue la separación o el conflicto”.

Roberto Castillo, abogado de Julieta Silva, habló con Los Andes sobre la relación que la mujer tenía con Lucas Giménez.

Castillo se enteró del caso no por los medios sino por una amiga de la mujer de 36 años que lo contactó y le escribió un mensaje donde decía que Julieta quería hablar con él. Lo primero que hizo el abogado fue buscarla en los medios de comunicación y se sorprendió al ver que casi no había información de su nueva detención, sino de la causa de 2017 por la que fue sentenciada. Ahí entendió -según él- que se trataba de “construir un monstruo”.

El letrado reveló que Silva toma muy mal el hecho de que estén todavía acusándola por una situación que ya fue resuelta en la Justicia: si fue intencional o no la muerte de Fortunato.

“Le digo que es parte del estigma social y que tiene que entender que los medios se dedican a eso, a mi lo que me preocupa es la Justicia porque ellos no se dedican a eso”, introdujo el letrado.

Y agregó: “La Justicia no está para tratar de saciar la sed de venganza que tiene la sociedad o parte de ella. Además, ya concluyó que ella no tuvo nunca la intención de causarle la muerte a su expareja”.

Para Castillo, Silva es víctima de múltiples injusticias, sufrió la tragedia de perder a su expareja y ahora padece las represalias de una relación conflictiva con su esposo.

El vínculo de Julieta Silva con Lucas Giménez: una "relación tóxica", según la defensa

“Es una relación tóxica”, sostuvo el abogado Castillo sobre la pareja, que se casó a fines de 2022, y a la que definió como conflictiva, pero de ambas partes. Y apuntó: “Se habla mucho de los antecedentes de Julieta y poco de que esta persona tiene denuncias cruzadas con su expareja, incluso prohibiciones de acercamiento”.

El abogado de la defensa explicó que Julieta era quien muchas veces oficiaba de "intermediaria" entre Giménez y su expareja por la hija menor de edad que tienen en común. Ya que, según Castillo, él tiene varias denuncias en su contra y una orden de prohibición de acercamiento.

detuvieron-julieta-silva-golpear-su-marido-lucas-gimenez-la-joven-ya-habia-estado-presa-atropellar-y-matar-su-novio-san-rafael-2017 Julieta Silva y su actual marido Lucas Giménez Gentileza

Además, distinguió que, a diferencia de Giménez, la mujer tenía una excelente relación con el padre de sus hijos. “El mismo progenitor manifiesta que Julieta ha cambiado su conducta, se ha mostrado más distante por escenas de celos que ella recibía”, contó.

Sobre si Julieta sufrió violencia de género en su vínculo con Lucas, el letrado esquivó la pregunta y aclaró que hay cuestiones que prefiere que las declare ella primero ante la fiscalía y, luego, en sociedad.

El día de la denuncia: versión controvertida de Julieta Silva

Lucas Giménez llamó en julio de este año al 911 desde el baño de su casa, donde se habría refugiado tras haber sufrido lesiones compatibles con agresiones físicas. El abogado detalló que en esa comunicación telefónica el hombre habría manifestado, en varias oportunidades, que quien lo violentaba era Julieta Silva, en referencia a la causa que se volvió popular en todo el país.

Castillo, quien dedicó su visita a San Rafael a leer los expedientes y las teorías de la fiscalía, reveló que Giménez declaró que se trató de una discusión de pocos minutos en la que ella le dijo “No, por esta puerta no salís” y le impidió irse de la vivienda por uno de los accesos.

“Que vos discutas con tu pareja y en algún momento le digas, ‘de este cuarto no te vas’, eso no hace que se dé la conducta típica antijurídica y reprochable de privación ilegal de la libertad. Mucho menos teniendo en cuenta el tiempo que duró la discusión y que fue él quien le abrió a la Policía por una puerta alternativa por la que salió y que siempre estuvo abierta”, explicó.

O7XEMN2QEBHSTC47WJEAD4I6XM Julieta Silva fue condenada en 2018 por el homicidio de su exnovio Genaro Fortunato Archivo

Según leyó en los expedientes, los policías que asistieron a la vivienda declararon en sede judicial que el damnificado abrió la puerta pero que ellos no percibieron ninguna clase de lesión en el rostro. Castillo contó que la denuncia de Giménez se radicó en la comisaría varias horas después del accidente y dejó entrever que recién en ese momento aparecieron los golpes.

Sin embargo, en la primera versión de los hechos, trascendió que los efectivos si constataron que el denunciante presentaba lesiones compatibles con violencia física, entre ellas una excoriación y una tumefacción (hinchazón).

“Que nadie entienda que este muchacho se quedaba callado, lo golpeaban y nunca se sabe el motivo de la discusión. Nunca hay una respuesta de él. Estoy absolutamente convencido que esta acusación carece de sustento probatorio, la prueba es nula y después lo que se hizo es ir acrecentando los problemas de Julieta”, sentenció.

Violación de una orden judicial de alejamiento

Luego de ese episodio, la Justicia le impuso a Silva una prohibición de contacto con la víctima, que, según obra en la imputación, ella habría desobedecido la orden judicial que también abarcaba a la hija menor de edad de Giménez ya que su expareja, madre de la niña, denunció que recibió amenazas por parte de Julieta.

“Es fundamental analizar la intención o el ánimo con que se produjo el contacto. Según la Fiscalía, Silva habría hecho un saludo cordial a la hija en el marco de una videollamada y de la que Lucas tenía el control absoluto”, respondió a la acusación. Y opinó: “Entonces, ¿cómo puede Julieta, que está en otro lado, impedir que se cruce la hija de él? De hecho, quizá fue intencional si así ha sucedido”.

78986786786 Roberto Castillo, abogado de Julieta Silva.

¿Qué hay detrás del video clave de la defensa de Julieta Silva?

Según explicó Castillo, su defendida estaba absolutamente desorientada cuando hablaron por primera vez, no conocía la prueba por la cual se la detuvo, ni tenía información de la causa, cómo iba a ser su seguimiento, el régimen de visitas con sus hijos e, incluso, si iban a ordenar una cuota de alimentos.

“Adelante mío, le dieron el CD, le dijeron ‘mirá, este es el video’, le contaron sobre unas pericias que se hicieron, cuál sería el futuro de sus hijos y le infundieron temor”, describió y apuntó a una grabación que habría realizado Giménez el día de la denuncia policial y el llamado al 911.

“Vamos a hacer lugar a lo que dice el fiscal, supongamos que le dijo a su pareja, ‘mira, no salís hasta que no me aclarás este punto’. Y teniendo puertas alternativas se quedó en la discusión y decidió grabarla. De repente, quizás, decís algo inapropiado y tu pareja te graba. Eso es un conflicto de pareja pero no hace que una madre pueda terminar en un estado carcelario perdiendo el vínculo con sus hijos”, contextualizó.

Julieta Silva Julieta Silva Archivo

Sobre la prisión preventiva, el abogado la calificó como excesiva dado el nivel de acatamiento que tiene su defendida y que mantuvo desde su causa anterior. Además, manifestó que si la mujer no huyó en un caso con una acusación aún más grave, menos lo haría ahora con hijos.

“Acá no tenemos ni un ángel y ni del otro lado un demonio”, postuló el abogado, convencido de que ambos son víctimas de una relación poco sana y que, por eso, quiere defender a Julieta de las falsas denuncias.

Mientras tanto, el abogado que irá y vendrá entre San Rafael y Buenos Aires, donde reside, prepara fuertemente a Julieta para que dé su versión ante la Justicia de lo que sucedió en esa casa y en la intimidad de la pareja. Una historia que -según adelantó- lo conmovió y espera que cuando ella esté mejor emocionalmente, pueda contar también a los mendocinos.