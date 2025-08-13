Insólito operativo policial por ovejas sueltas en una transitada avenida de Godoy Cruz

Al parecer los animales se habrían escapado de un puesto cercano a la avenida Marciano Cantero.

Un insólito episodio se registró esta mañana en una importante avenida de Godoy Cruz: varias ovejas deambulaban sin rumbo por la calle.

El hecho ocurrió sobre la avenida Marciano Cantero, al oeste del departamento, cuando vecinos advirtieron la presencia de los animales sueltos y sin control. Algunos se encontraban en medio de la calzada, otros caminaban por la vereda e incluso una oveja fue vista comiendo dentro de la acequia.

Según indicaron vecinos, detalló Matías Pascualetti, de radio Nihuil, los animales aparentemente provienen de un puesto cercano, aunque hasta el momento no se ha identificado al propietario. La situación provocó que algunos conductores tuvieran que frenar para evitar accidentes.