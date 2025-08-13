13 de agosto de 2025 - 22:32

Se incendió un campo en Las Heras: solicitaron apoyo hídrico

Aunque ocurrió hace unas horas, el último parte policial señala que el incendio se estaba extendiendo.

Bomberos, Las Heras. (archivo)

Bomberos, Las Heras. (archivo)

Foto:

web
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio alertó a los vecinos de Las Heras. El siniestro ocurrió en la Ruta 52, frente a la fábrica de cemento Holcim.

Cerca de las 20, las autoridades tomaron conocimiento del incendio ubicado en un campo frente a la mencionada fábrica. En el lugar trabaja personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Las Heras y Cuartel Central.

Casi una hora después, siendo las 20.53, personal policial informó que el incendio se estaba extendiendo. Ante este escenario, se solicitó apoyo hídrico.

Además se dio intervención al Plan Provincial de Manejo del Fuego.

