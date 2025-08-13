Se incendió un campo en Las Heras: solicitaron apoyo hídrico

Aunque ocurrió hace unas horas, el último parte policial señala que el incendio se estaba extendiendo.

Un incendio alertó a los vecinos de Las Heras. El siniestro ocurrió en la Ruta 52, frente a la fábrica de cemento Holcim.

Cerca de las 20, las autoridades tomaron conocimiento del incendio ubicado en un campo frente a la mencionada fábrica. En el lugar trabaja personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Las Heras y Cuartel Central.

Casi una hora después, siendo las 20.53, personal policial informó que el incendio se estaba extendiendo. Ante este escenario, se solicitó apoyo hídrico.