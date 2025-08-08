El incendio en Canyon comenzó este jueves por la tarde y arrasó rápidamente más de 4800 acres (2000 hectáreas) de terreno.

Incendio en Los Ángeles: más de 2.000 hectáreas arrasadas y miles de personas evacuadas

Un incendio forestal en las montañas al norte de Los Ángeles (EE.UU.) arrasó más de 2.000 de hectáreas y obligaba a unas 2.700 evacuaciones, y otras 14.000 estaban bajo alerta, aunque estaba siendo contenido este viernes por los bomberos

Se trata de uno de los diversos incendios que mostraron un crecimiento explosivo en las últimas semanas, impulsados por el calor abrasador y el viento seco y racheado.

incendio los angeles El incendio en Canyon (Los Ángeles) comenzó este jueves por la tarde y arrasó rápidamente más de 4800 acres (2000 hectáreas) de terreno. Web El incendio en Canyon comenzó alrededor este jueves por la tarde y arrasó rápidamente más de 4800 acres (unas 2000 hectáreas) de terreno, destruyendo al menos dos estructuras, según declaró a CNN el viernes el portavoz del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura, Andrew Dowd.

En poco más de una hora las llamas devoraron un área mayor que un campo de fútbol cada dos segundos.

ÚLTIMA HORA:



FUERA DE CONTROL EN CALIFORNIA



No hay helicópteros. Los equipos están desbordados combatiendo el incendio Rosa.



Amenaza quemar miles de viviendas. pic.twitter.com/9W0opC75jV — EL GRAN DESPERTAR (@destapandolose1) August 5, 2025 Dowd dijo el viernes que esperaba que aumentara la contención del fuego, pero agregó: “Definitivamente somos cautelosos y estamos preocupados por este incendio y aún operamos en un área con altas temperaturas y un terreno escarpado y accidentado”.