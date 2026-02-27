Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles.

Tras casi un mes de gestiones diplomáticas los restos de la joven de 27 años llegaron al país. La Justicia de Estados Unidos investiga las causas del fallecimiento.

Después de 28 días de gestiones administrativas y diplomáticas, se concretó la repatriación del cuerpo de Narela Micaela Márquez Barreto. La joven argentina había sido encontrada sin vida en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, a fines del pasado mes de enero.

La llegada de los restos a la Argentina pone fin a una etapa de angustia para sus allegados, quienes debieron enfrentar peritajes forenses en el exterior y complejos trámites consulares para lograr que Narela pudiera ser despedida en su tierra.

El último adiós para Narela A través de las redes sociales, el hermano de la joven confirmó que el velatorio se realiza hoy, viernes 27 de febrero, en una casa de sepelios ubicada en la calle Villegas 1094, en Remedios de Escalada. El último adiós tiene lugar entre las 9 y las 13 horas, donde familiares, amigos y vecinos de Banfield se reúnen para acompañar a la familia.

Narela Barreto Narela Micaela Márquez Barreto vivía en Estados Unidos hace dos años. Instagram Una vez finalizado, el cortejo fúnebre se trasladará hacia el Cementerio de Lomas de Zamora, donde se llevará a cabo la inhumación de sus restos.

La investigación que sigue abierta El caso judicial está lejos de cerrarse. Las circunstancias de la muerte de Narela Barreto en territorio estadounidense aún no han sido esclarecidas.