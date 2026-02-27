Repatriaron el cuerpo de Narela Barreto, la joven argentina hallada muerta en Los Ángeles.

La llegada de los restos a la Argentina pone fin a una etapa de angustia para sus allegados, quienes debieron enfrentar peritajes forenses en el exterior y complejos trámites consulares para lograr que Narela pudiera ser despedida en su tierra.
El último adiós para Narela
A través de las redes sociales, el hermano de la joven confirmó que el velatorio se realiza hoy, viernes 27 de febrero, en una casa de sepelios ubicada en la calle Villegas 1094, en Remedios de Escalada. El último adiós tiene lugar entre las 9 y las 13 horas, donde familiares, amigos y vecinos de Banfield se reúnen para acompañar a la familia.
Una vez finalizado, el cortejo fúnebre se trasladará hacia el Cementerio de Lomas de Zamora, donde se llevará a cabo la inhumación de sus restos.
La investigación que sigue abierta
El caso judicial está lejos de cerrarse. Las circunstancias de la muerte de Narela Barreto en territorio estadounidense aún no han sido esclarecidas.
Las autoridades de Los Ángeles mantienen la investigación abierta bajo un análisis forense. Se espera que en las próximas semanas los reportes oficiales y los estudios complementarios arrojen luz sobre lo ocurrido.
Narela tenía 27 años y mientras estaba desaparecida la familia realizó una campaña por redes sociales para encontrarla ante la falta de comunicación con la joven. Días después se conoció que hallaron su cuerpo. Además, realizaron una colecta para costear los gastos de repatriación que hoy concluye.