Hallaron muerta a Narela Micaela Barreto, la joven argentina que era buscada en Los Ángeles

Lo confirmó el padre de la joven de 28 años radicada desde hace años en Estados Unidos.

Por Redacción Mundo

La joven argentina Narela Micaela Barreto, de 28 años, quien se encontraba desaparecida desde hacía una semana en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, fue encontrada muerta, según confirmó su padre a familiares. La información fue ratificada por fuentes consultadas por Clarín.

Narela era oriunda de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se había mudado a Estados Unidos hace dos años, donde alquilaba un departamento. De acuerdo al relato de sus allegados, primero vivió en Miami y luego se trasladó a Los Ángeles, donde trabajaba como camarera.

La desaparición había sido denunciada públicamente por una prima de la joven, quien difundió un mensaje en redes sociales reclamando una respuesta de las fuerzas policiales estadounidenses.

“Ella es Narela Micaela Barreto, es argentina. La estamos buscando desde el día 21 de enero de 2026, desapareció en la ciudad de Los Ángeles. Necesitamos saber sobre su paradero”, expresó la familiar, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

En ese marco, la familia indicó que se había contactado con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para descartar una posible detención, lo cual fue negado por el organismo. Además, habían solicitado a la población y a los medios de comunicación la difusión de su imagen para colaborar con la búsqueda.

Según relató otra prima, Violeta, “lo último que se supo es que se habría tomado un taxi y que estaba acompañada por una mujer de origen ruso”. Hasta el momento, no se han precisado las circunstancias ni la causa de la muerte, mientras las autoridades estadounidenses avanzan con la investigación para esclarecer el hecho.

