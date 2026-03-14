Murió Jürgen Habermas, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX

El filósofo alemán Jürgen Habermas murió este sábado a los 96 años , según confirmó la editorial Suhrkamp, responsable de publicar gran parte de su obra. La noticia fue comunicada por la familia del intelectual , cuya trayectoria marcó profundamente el debate filosófico y político de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI.

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Su pensamiento se centró en la ética del discurso, la democracia deliberativa y el rol de las instituciones como espacios de diálogo racional dentro de las sociedades modernas.

Habermas fue uno de los intelectuales más influyentes de la República Federal de Alemania y formó parte de una generación de pensadores que impulsó discusiones públicas decisivas para el país. Junto al escritor Günter Grass y al poeta y ensayista Hans Magnus Enzensberger integró un grupo de figuras centrales del debate cultural alemán durante décadas.

A lo largo de su carrera fue miembro de numerosas academias internacionales y sus textos se tradujeron a más de cuarenta idiomas. Su obra abarcó distintos campos del pensamiento social y filosófico, desde la teoría política hasta la sociología y la filosofía del lenguaje.

Habermas nació el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf . Durante su infancia enfrentó dificultades para comunicarse debido a una malformación en el paladar, una experiencia que, según contó años más tarde, influyó en su interés por el lenguaje y por el valor de la palabra como herramienta de entendimiento entre las personas.

Jürgen Habermas, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX.

Sus comienzos en la Escuela de Frankfurt

El inicio de su carrera académica se produjo en la década de 1950 en Frankfurt, donde comenzó a trabajar junto al filósofo Theodor Adorno. Fue invitado a integrarse al Institut für Soziale Forschung, conocido como Instituto de Investigaciones Sociales, que había sido refundado después de su cierre durante el régimen nazi.

Ese espacio académico se convirtió en uno de los centros intelectuales más importantes del pensamiento crítico europeo. Allí Habermas desarrolló buena parte de sus primeras investigaciones y consolidó una trayectoria que luego tendría alcance internacional.

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En paralelo a su trabajo académico, también participó activamente en el debate público alemán, especialmente durante los años del movimiento estudiantil de la década de 1960. Aunque inicialmente algunos sectores lo consideraban cercano a sus posiciones, el filósofo mantuvo una postura crítica frente a los sectores más radicalizados.

En un episodio recordado del debate político de la época, acusó al líder estudiantil Rudi Dutschke de abrir la puerta a un “fascismo de izquierdas”, al cuestionar la justificación de la violencia dentro del movimiento.

Interpretaciones sobre la historia reciente de Europa

Cuando en 1989 las movilizaciones populares en la entonces República Democrática Alemana condujeron a la caída del Muro de Berlín y al proceso de reunificación alemana, Habermas interpretó ese proceso como una “revolución recuperadora”. Con ese concepto señalaba que, por primera vez en su historia moderna, los ciudadanos alemanes protagonizaban una transformación política impulsada desde la sociedad y no impuesta por las élites.

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Sus últimas obras

En las últimas décadas de su trayectoria también abordó cuestiones vinculadas a la filosofía de la religión. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 comenzó a desarrollar el concepto de “época postsecular”, una idea que planteaba la necesidad de reconsiderar el papel de las religiones dentro de las sociedades contemporáneas.

Entre sus obras más influyentes se encuentran Teoría de la acción comunicativa y Conocimiento e interés, textos que continúan estudiándose en universidades de todo el mundo. A lo largo de su vida siguió publicando ensayos y estudios que buscaban interpretar los problemas políticos y culturales del presente desde la tradición filosófica alemana.