Byung-Chul Han, filósofo surcoreano cuya frase nos hace reflexionar: "El respeto es el pegamento que..."

Byung-Chul Han advierte que el respeto es lo único que prima ante la agresividad y el cansancio, y que es hoy un acto urgente e inspirador.

Por Cristian Reta

Byung-Chul Han, el filósofo que diseccionó nuestra obsesión por la productividad, llegó a una conclusión inquietante tras décadas de estudio. En un mundo hiperconectado pero fragmentado, el pensador utiliza una frase para identificar una desconexión profunda: se perdió el respeto por el prójimo, transformando a la comunidad en un campo de batalla de egos y resentimientos.

El colapso del respeto en la era digital

El pasado mes de octubre de 2025, durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias, Byung-Chul Han rompió su habitual silencio mediático para lanzar una sentencia contundente: "El respeto es el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Y si no tenemos eso, vamos mal". El filósofo surcoreano sostiene que el modelo actual de productividad extrema nos convirtió en "ganado", una forma de esclavitud moderna donde el ser humano es prisionero de su propio rendimiento.

Esta presión constante por producir y destacar dio origen a una sociedad profundamente agresiva. Hoy, quien piensa diferente es automáticamente percibido como un enemigo. Han explica que perdimos esa noción de vecindad y comunidad, reemplazándola por un resentimiento generalizado.

En esa tónica, señala que las redes sociales juegan un papel crucial en este fenómeno, ya que no generan comunidad, sino que confinan a las personas en cámaras de eco donde solo escuchan su propia voz, alimentando un individualismo feroz. En este escenario, los modelos de vida fueron desplazados por influencers que venden productos pero no ofrecen sustento ni orientación real.

Quién es Byung-Chul Han, filósofo de la Universidad de las Artes de Berlín

Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano radicado en Alemania, reconocido a nivel mundial por sus análisis críticos sobre la sociedad contemporánea. Formado en filosofía, literatura y teología, se convirtió en una de las voces más influyentes para pensar el impacto del neoliberalismo, la hiperproductividad y la cultura digital en la vida cotidiana.

Autor de libros como "La sociedad del cansancio", "La sociedad de la transparencia" y "Psicopolítica", Han sostiene que el poder actual ya no oprime desde afuera, sino que actúa de manera invisible: empuja a las personas a exigirse sin límites hasta el agotamiento. Sus reflexiones, directas y provocadoras, lo posicionaron como un referente clave para entender por qué el malestar, la agresividad y la pérdida del respeto atraviesan hoy a las sociedades modernas.

