Séneca, filósofo romano cuya frase nos obliga a repensar el tiempo: "No es que tengamos poco..."

Muchos transcurren sus días atrapados en agendas saturadas y promesas de un "más adelante" que rara vez llega. Paulino, al recibir las reflexiones y una frase de Séneca , enfrentó la incómoda verdad de que no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos gran parte del tiempo en lo trivial.

“No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho” . Para Paulino , el suegro de Séneca, recibir estas palabras fue un choque de realidad que sigue resonando con una vigencia sorprendente casi dos milenios después.

La advertencia del filósofo es universal: el tiempo es nuestro bien más preciado y, paradójicamente, es también el que más malgastamos los seres humanos sin darnos cuenta. A menudo nos encontramos viviendo de forma automática , dejando que la vida se nos escape entre ocupaciones vacías y pantallas.

Séneca no escribió un tratado abstracto, sino una guía punzante diseñada para despertar a quienes viven en una especie de sopor o sueño profundo sobre su propia existencia. El pensador, que fue tutor del tirano Nerón y vivió en una época de turbulencia política, entendió mejor que nadie cómo las distracciones del poder y la vida pública pueden devorar la virtud humana.

Caemos frecuentemente en la trampa de actuar como si fuéramos inmortales cuando deseamos cosas, pero nos paralizamos como mortales ante el miedo al cambio. Vivimos ignorando nuestra propia fragilidad, como si tuviéramos reservas infinitas de tiempo en un banco que nunca quiebra. Esta desconexión nos lleva a aplazar lo verdaderamente importante bajo la excusa de "ya lo haré cuando me jubile" o "cuando tenga más dinero" , sin tener garantía alguna de que ese momento llegue jamás.

Cómo recuperar el control del reloj, según Séneca

La solución que propone el estoicismo frente a este desperdicio no es el aislamiento del mundo, sino vivir con intención. Se trata de aprender a usar el tiempo como un recurso finito y extremadamente valioso, alejándose de la búsqueda vacía de títulos, fama o bienes materiales que, una vez obtenidos, terminan por esclavizarnos y nos quitan el tiempo para disfrutarlos.

image Séneca, filosofo romano.

Según Séneca, muchas personas están siempre ocupadas haciendo listas y tachando tareas, pero en realidad no están activas porque su accionar carece de un propósito que llene el alma. En la actualidad, esta "pérdida de vida" se ha potenciado con las notificaciones constantes y los algoritmos diseñados para capturar nuestra atención.

Reclamar nuestra vida implica aprender a decir "no" cuando es necesario y planificar cada jornada como si fuera importante, evitando la inercia diaria. Solo al dejar de malgastar el tiempo en lo trivial, podemos asegurar que nuestras acciones transiten realmente por nuestros valores, transformando la existencia en algo más que un simple paso de los años.