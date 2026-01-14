14 de enero de 2026 - 16:31

Ajo y agua oxigenada: por qué es clave para la limpieza y cuidado de tus plantas en casa

La salud de las raíces es una de las funciones más delicadas que tienen nuestras plantas. Conocer su correcto cuidado es clave para mantenerla.

plantas de interior
Por Redacción

La combinación de ingredientes simples como el ajo y el agua oxigenada se ha consolidado como una alternativa natural dentro del cuidado y limpieza de las plantas cultivadas en agua o en sustratos muy húmedos. La propuesta apunta a optimizar un proceso central para el desarrollo vegetal: la salud de las raíces y su capacidad de absorber nutrientes.

El método se volvió conocido por la difusión de la creadora de contenido Saadia Borrajo (@dehuertayjardin), referente de jardinería en redes sociales.

Plantas para cuidar la limpieza del hogar

Por qué se deben cuidar las plantas de esta manera

En sistemas de cultivo sin suelo, en plantas en agua o en macetas con sustratos que retienen mucha humedad, las raíces suelen sufrir la acción de hongos, bacterias y la falta de oxígeno. Esa combinación puede derivar en pudrición radicular, debilitamiento general de la planta y menor rendimiento. Frente a ese escenario, la mezcla de “dientes de ajo y agua oxigenada” aparece como un recurso complementario que no reemplaza a los fertilizantes, pero que mejora las condiciones del entorno radicular.

Qué plantas elegir para mejorar la limpieza en el hogar

Materiales necesarios

- 1 diente de ajo

- Agua limpia

- Agua oxigenada (peróxido de hidrógeno de uso doméstico)

- 1 recipiente con capacidad mínima de 1 litro

- Colador

- Cucharita medidora

- Regadera o recipiente para riego

Qué plantas elegir para mejorar la limpieza en el hogar

Paso a paso

- Pelar un diente de ajo.

- Pisar el diente de ajo de forma suave para liberar sus compuestos.

- Colocar el ajo pisado en un recipiente con un litro de agua limpia.

- Dejar reposar la mezcla durante 12 horas.

- Colar el líquido y desechar el ajo sólido.

- En otro recipiente, preparar la solución de agua oxigenada mezclando una cucharadita por cada litro de agua limpia.

- Utilizar el agua con ajo como riego ocasional sobre el sustrato o el medio donde se encuentren las raíces.

- Aplicar la solución de agua oxigenada únicamente en plantas cultivadas en agua o cuando las raíces presenten signos de falta de oxígeno.

- Repetir las aplicaciones cada 10 a 15 días, sin exceder la frecuencia indicada.

