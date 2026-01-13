Estas son las 6 cosas que no debes incluir en tu rutina de limpieza dentro de casa

Al momento de encarar la rutina de limpieza del hogar , muchas personas sienten que pueden resolver casi cualquier tarea con productos básicos y algo de tiempo. Sin embargo, no todo admite un abordaje casero . Existen superficies y elementos que, si se limpian de manera incorrecta, pueden dañarse o incluso representar un riesgo para la salud y la seguridad .

Por eso, distintos especialistas coinciden en que hay ciertas tareas que es mejor delegar en manos profesionales para evitar complicaciones mayores y preservar los materiales del hogar.

Una rutina de limpieza adecuada evita estos elementos y superficies.

- Interior de chimeneas y conductos de humo

La limpieza interna de una chimenea no se limita a retirar cenizas visibles. En los conductos se acumulan hollín, creosota y otros residuos altamente inflamables. Manipular estas zonas sin el equipamiento adecuado puede dejar restos peligrosos, reducir el tiraje y aumentar el riesgo de incendios. Además, muchos trabajos requieren subir al techo y acceder a sectores estrechos, lo que implica un peligro físico real .

Cuando el moho reaparece en paredes, techos o marcos de ventanas, no se trata solo de un problema estético. Su manipulación sin protección puede liberar esporas que afectan las vías respiratorias y agravan alergias y asma. Los especialistas cuentan con equipos de contención, productos específicos y la capacidad de identificar la causa del problema.

- Conductos internos de sistemas de climatización

Los sistemas de aire acondicionado y calefacción acumulan polvo, ácaros y microorganismos en su interior. Limpiar solo la parte visible no resuelve el problema. Los conductos y filtros profundos requieren herramientas especiales y procedimientos técnicos. Una limpieza incorrecta puede dañar componentes internos, generar pérdidas de eficiencia y empeorar la calidad del aire interior.

- Ventanales en altura y superficies de difícil acceso

Las ventanas ubicadas en pisos altos, patios internos o fachadas exteriores implican trabajos en altura. Intentar limpiarlas sin arneses, líneas de vida o andamios adecuados expone a caídas y lesiones graves. Los profesionales utilizan sistemas de seguridad certificados que permiten trabajar con estabilidad y sin riesgo.

Los espacios más sensibles

- Alfombras con manchas profundas y olores persistentes

Las alfombras retienen líquidos, grasa, polvo y bacterias en capas internas que no se alcanzan con una aspiradora doméstica. El uso de productos inadecuados puede fijar manchas, generar aureolas o deteriorar las fibras. Las tintorerías y servicios especializados aplican técnicas de lavado profundo, secado controlado y neutralización de olores que prolongan la vida útil del material.

- Suelos de madera noble con desgaste o manchas complejas

Las maderas nobles son sensibles a la humedad, a los solventes fuertes y a los abrasivos. Las manchas de grasa, orina de mascotas o el desgaste por tránsito no se solucionan con limpieza superficial. Los profesionales pueden lijar, restaurar, sellar y volver a proteger la madera, recuperando su brillo y su resistencia sin comprometer la estructura del piso.