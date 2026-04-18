En muchas casas se ve igual: un chico pierde, algo no le sale o escucha un “no”, y ahí se juega mucho más que un berrinche. Según lo que viene mostrando la psicología del desarrollo , aprender a atravesar frustraciones chicas, con acompañamiento y sin que un adulto resuelva todo enseguida, ayuda a formar una base de autorregulación.

Estudios muestran que los niños que jugaban en la calle sin reglas estaban desarrollando resiliencia emocional

Luego, más adelante esto se relaciona con mejores resultados sociales, escolares y emocionales.

Muchos adultos, por querer cuidar, hacen algo muy común: se adelantan a todo. Si el hijo se enoja, intervienen; si pierde, compensan; si se frustra, cambian la situación rápido.

El alivio es inmediato, pero el costo puede aparecer después. Porque la tolerancia a la frustración no nace sola: se forma cuando el chico vive molestias manejables y descubre que puede esperar , adaptarse y seguir aunque algo no haya salido como quería. Esa es una parte central de la inteligencia emocional .

Dicho de manera más concreta: un niño que aprende a bancarse que otro gane, que una torre se caiga o que una salida se suspenda está practicando algo que después le va a servir muchísimo.

Los estudios muestran que los niños que aprenden a lidiar con frustraciones desde temprana edad desarrollan mayor inteligencia emocional en la vida adulta (2)

No solo para “portarse mejor”, sino para entender qué le pasa por dentro sin desbordarse cada vez que la realidad no coincide con su deseo.

La gran revisión metaanalítica sobre autorregulación en la infancia encontró justamente que estas habilidades tempranas se asocian con mejores vínculos, mejor rendimiento y menos problemas emocionales y de conducta más adelante, incluso en etapas posteriores de la vida.

Si a tu hijo le pasa esto, ya hay una señal importante

Acá aparece la parte que más sirve en la vida real. No hace falta esperar a la adultez para ver si esta capacidad está creciendo. Hay señales mucho más cotidianas.

Por ejemplo: se frustra, sí, pero puede volver; protesta, pero después acepta; pierde y no queda roto media hora; algo le sale mal y, aunque se enoje, intenta otra vez. Eso no significa que sea un chico “fácil”. Significa algo mejor: que está construyendo recuperación emocional.

En un estudio sobre estrategias de afrontamiento frente a la frustración en niños, los recursos que usaban para manejar esos momentos se relacionaron con mejores niveles de autocontrol y autorregulación valorados por docentes. O sea, no era un detalle menor.

La forma en que un chico enfrenta la frustración ya estaba conectada con habilidades que después influyen mucho en cómo convive, aprende y se organiza.

Por eso, una escena tan simple como esperar turno, aceptar una regla, perder un juego o tolerar un límite dice bastante más de lo que parece. Ahí no solo se está viendo el carácter del momento.

Ahí se está entrenando una parte del sistema emocional que después será clave en amistades, trabajo, pareja y decisiones difíciles. Esta última es una inferencia razonable a partir de la evidencia que vincula la autorregulación infantil con resultados sociales y emocionales posteriores.

El error más común: confundir inteligencia emocional con calma permanente

Hay un malentendido bastante instalado. Mucha gente cree que un chico con inteligencia emocional es el que nunca llora, nunca se enoja y nunca protesta.

Pero no va por ahí. La psicología no habla de chicos apagados ni obedientes. Habla de chicos que, aun sintiendo bronca, tristeza o impotencia, van aprendiendo a nombrar, tolerar y modular eso que sienten. La emoción no desaparece; lo que mejora es la forma de atravesarla.

Los estudios muestran que los niños que aprenden a lidiar con frustraciones desde temprana edad desarrollan mayor inteligencia emocional en la vida adulta (1)

Y acá aparece otra clave que cambia todo: lidiar con frustraciones desde temprano no es lo mismo que criar con dureza. No se trata de dejar solo a un chico con su malestar ni de “que se curta”.

Al contrario, las investigaciones sobre desarrollo muestran que la mejor base aparece cuando hay acompañamiento, pero sin sobreprotección. Es decir, un adulto presente que ayuda a poner en palabras, sostiene el límite y no le evita al chico toda incomodidad.

Un ejemplo bien simple: si un chico pierde un juego y el adulto le dice “no pasa nada, tomá, ganaste igual”, le saca la experiencia. Pero si le dice “sí, da bronca perder; querés respirar un poco y volver a jugar”, pasa otra cosa.

Ahí el chico no queda solo, pero tampoco aprende que la única salida es que alguien le acomode el mundo. Y ese matiz vale oro para la vida adulta.

Esta última idea es una inferencia apoyada en la evidencia sobre reacciones parentales de apoyo a emociones negativas y mejor regulación emocional posterior.