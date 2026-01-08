Limpieza del pelo graso en verano: por qué la maicena es el ingrediente más efectivo

El pelo graso es uno de los problemas más comunes del verano, por la transpiración. La maicena es el ingrediente más efectivo para la limpieza.

La maicena como método de limpieza y usada con moderación mantiene el pelo fresco durante el verano.

Durante el verano, el cabello suele perder frescura más rápido de lo habitual. El calor intenso estimula las glándulas sebáceas del cuero cabelludo, generando una apariencia pesada, opaca y con sensación de suciedad incluso pocas horas después del lavado. Frente a este escenario, aparece la maicena como ingrediente de limpieza para solucionar ese inconveniente.

La maicena (almidón de maíz) es un producto presente en casi todas las cocinas. Utilizada correctamente, ayuda a absorber el exceso de grasa, refrescar el cabello y prolongar la sensación de limpieza sin alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo.

maicena para el pelo WEB Por qué la maicena es uno de los ingredientes que actúa instantáneamente sobre el pelo graso Las altas temperaturas provocan una mayor sudoración y activan las glándulas sebáceas, responsables de producir sebo para proteger la piel y el cabello.

Frente a esto, el sitio Healthline sostiene que la maicena se destaca por su gran capacidad de absorción, una propiedad que la convierte en una fórmula ideal para el cuidado del cabello graso.

sostiene que la se destaca por su gran capacidad de una propiedad que la convierte en una fórmula ideal para el cuidado del cabello graso. Al aplicarse sobre el cuero cabelludo, este almidón natural absorbe el exceso de sebo, reduciendo el brillo indeseado y aportando una sensación inmediata de limpieza.

este almidón natural absorbe el exceso de sebo, reduciendo el indeseado y aportando una sensación inmediata de A diferencia de otros productos comerciales, no contiene alcoholes agresivos ni fragancias artificiales que puedan irritar la piel o resecar en exceso. Además, su textura fina permite que se distribuya de manera uniforme sin dejar residuos visibles cuando se usa correctamente.

agresivos ni artificiales que puedan irritar la piel o resecar en exceso. Además, su permite que se distribuya de manera uniforme sin dejar residuos visibles cuando se usa correctamente. En este contexto, la maicena funciona de manera similar a los shampoos en seco industriales, pero con la ventaja de ser un ingrediente natural, económico y fácil de conseguir. Al no alterar el pH del cuero cabelludo, ayuda a mantener el equilibrio natural del cabello, algo fundamental para evitar la producción excesiva de grasa a largo plazo.

maicena para el pelo WEB Cómo usar maicena para limpiar el pelo graso paso a paso Primero, el cabello debe estar completamente seco. Luego, se coloca una pequeña cantidad de maicena en la palma de la mano o en una brocha de maquillaje limpia y se aplica suavemente sobre las raíces, especialmente en las zonas donde se acumula más grasa. Es importante hacerlo de a poco para evitar el exceso de producto. Después de aplicarla, se recomienda masajear ligeramente el cuero cabelludo con las yemas de los dedos para distribuirla de manera uniforme. Tras unos minutos, se debe retirar el excedente cepillando el cabello o sacudiéndolo suavemente. El resultado es un pelo con aspecto más limpio, liviano y con mayor volumen. Este método puede utilizarse entre lavados, especialmente en días de mucho calor o cuando no hay tiempo para un lavado tradicional.

maicena para el pelo WEB La maicena demuestra que no siempre se necesitan productos con ingredientes desconocidos para cuidar el cabello en verano. Gracias a su poder absorbente, permite controlar la grasa, refrescar el cuero cabelludo y prolongar la limpieza de forma natural, simple y efectiva.