Reciclaje: guardá el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa

Los frascos chicos de aceitunas pueden reutilizarse y transformarse en adornos simples y elegantes para distintos ambientes de la casa.

Por Andrés Aguilera

El frasco chico de aceitunas suele terminar en la bolsa de reciclaje sin mayor atención. Sin embargo, por su tamaño compacto, vidrio resistente y forma prolija, es ideal para transformarlo en adornos decorativos delicados, perfectos para mesas, estanterías o escritorios. Con pocos materiales, se convierte en un objeto simple que suma estilo y calidez al hogar.

Por qué este frasco es ideal para reciclar

Este tipo de frasco tiene ventajas claras frente a otros envases:

  • Vidrio grueso y resistente

  • Tamaño pequeño, fácil de ubicar

  • Diseño neutro que combina con todo

  • Perfecto para decoración minimalista

Además, casi todas las cocinas tienen varios frascos iguales, lo que permite armar conjuntos.

El proyecto: portavelas o mini florero decorativo

La idea es reutilizar el frasco como objeto decorativo pequeño, sin sobrecargarlo. Funciona especialmente bien como:

  • Portavelas, con vela tipo tealight

  • Mini florero, con una flor o ramita seca

Usado solo o en grupo, aporta orden y calidez visual.

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta gastar dinero:

  • Frasco chico de aceitunas limpio

  • Vela chica o flores secas

  • Hilo, cuerda o cinta (opcional)

  • Piedras, arena o ramas

Si querés un acabado distinto, podés usar pintura para vidrio o barniz.

Cómo transformarlo paso a paso

  • Lavá bien el frasco y retirá la etiqueta.

  • Secalo por completo.

  • Decidí si lo usás transparente o intervenido.

  • Colocá la vela, flor o elemento elegido.

  • Sumá un detalle simple en el borde o el cuello.

Dónde queda mejor este adorno reciclado

Este tipo de decoración funciona muy bien en:

  • Mesas auxiliares

  • Estanterías

  • Mesas de luz

  • Baños

  • Escritorios

También es ideal para armar composiciones con varios frascos iguales.

