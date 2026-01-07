El
frasco chico de aceitunas suele terminar en la bolsa de Sin embargo, por su reciclaje sin mayor atención. tamaño compacto, vidrio resistente y forma prolija, es ideal para transformarlo en adornos decorativos delicados, perfectos para mesas, estanterías o escritorios. Con pocos materiales, se convierte en un objeto simple que suma estilo y calidez al hogar.
Por qué este frasco es ideal para reciclar
Este tipo de frasco tiene ventajas claras frente a otros envases:
Vidrio grueso y resistente
Tamaño pequeño, fácil de ubicar
Diseño neutro que combina con todo
Perfecto para decoración minimalista
Además, casi todas las cocinas tienen varios frascos iguales, lo que permite armar conjuntos.
El proyecto: portavelas o mini florero decorativo
La idea es reutilizar el frasco como
objeto decorativo pequeño, sin sobrecargarlo. Funciona especialmente bien como:
Portavelas, con vela tipo tealight
Mini florero, con una flor o ramita seca
Usado solo o en grupo, aporta orden y calidez visual.
Reciclaje guardá el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa (1)
Materiales simples que vas a necesitar
Para este reciclaje no hace falta gastar dinero:
Frasco chico de aceitunas limpio
Vela chica o flores secas Hilo, cuerda o cinta (opcional)
Piedras, arena o ramas
Si querés un acabado distinto, podés usar pintura para vidrio o barniz.
Cómo transformarlo paso a paso
Lavá bien el frasco y
retirá la etiqueta.
Secalo por completo.
Decidí si lo usás
transparente o intervenido.
Colocá la vela, flor o elemento elegido.
Sumá un detalle simple en el borde o el cuello.
Reciclaje guardá el frasco de aceitunas y convertilo en un maravilloso adorno para tu casa (3)
Dónde queda mejor este adorno reciclado
Este tipo de decoración funciona muy bien en:
Mesas auxiliares
Estanterías
Mesas de luz
Baños
Escritorios
También es ideal para armar
composiciones con varios frascos iguales.