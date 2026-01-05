5 de enero de 2026 - 15:04

Reciclaje: guardá las tapas de ollas viejas y transformalas en un espectacular adorno para tu casa

Las tapas de ollas en desuso pueden reciclarse y transformarse en manualidades creativas y originales para distintos ambientes del hogar.

Por Andrés Aguilera

Las tapas de ollas viejas, abolladas o sin su olla original, suelen quedar olvidadas en algún rincón de la cocina. Sin embargo, por su forma circular y su material resistente, permite un reciclaje para convertirse en objetos decorativos originales para paredes, mesas o estanterías. Con pocos materiales, pasan de descarte a pieza con personalidad.

Por qué las tapas de ollas sirven para decorar

Este objeto de cocina tiene varias ventajas para el reciclaje creativo:

  • Forma circular, ideal para decoración mural

  • Metal resistente, fácil de pintar o intervenir

  • Bordes definidos que funcionan como marco

  • Tamaño justo para paredes, mesas o apoyos

Incluso con marcas de uso, siguen siendo una excelente base decorativa.

Ideas estéticas para reutilizarlas

Una tapa de olla reciclada puede transformarse en:

  • Cuadro circular para pared

  • Reloj decorativo, usando el centro como eje

  • Bandeja decorativa para mesa baja

  • Base para velas o pequeños objetos

  • Soporte mural con ganchos para llaves

El pomo central puede aprovecharse como detalle visual o punto focal.

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje no hace falta gastar de más:

  • Tapa de olla vieja

  • Pintura acrílica o aerosol

  • Pegamento fuerte

  • Ganchos, números o detalles decorativos

  • Soporte para colgar (si va a la pared)

Opcional: barniz para sellar y proteger el acabado.

Cómo transformarla paso a paso

  • Limpiala bien y retirale restos de grasa.

  • Lijá suavemente si tiene marcas profundas.

  • Pintala de un solo color para un look moderno.

  • Sumá detalles simples o dejala minimalista.

  • Colocala como adorno mural o apoyada sobre un mueble.

Una sola tapa bien intervenida puede destacarse por sí sola.

Un reciclaje simple con mucha presencia

Este tipo de reciclaje demuestra que los objetos de cocina también pueden decorar. Reutilizar tapas de ollas reduce residuos y suma identidad al hogar con piezas únicas.

