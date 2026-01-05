5 de enero de 2026 - 09:19

Por qué no deberías tirar los sobres de azúcar del bar: 3 usos útiles que pocos conocen

Los sobres de azúcar pueden tener una segunda vida en el hogar: con reciclaje y un simple truco, se transforman en aliados cotidianos poco valorados.

Por Ignacio Alvarado

En muchos bares y cafeterías, los sobres de azúcar se acumulan casi sin notarlo. Van a parar a bolsillos, carteras o cajones de la cocina y, en la mayoría de los casos, terminan en la basura. Sin embargo, desde el enfoque del reciclaje, estos pequeños envases todavía tienen mucho para ofrecer.

Especialistas en hogar y consumo responsable advierten que tirar estos sobres es un error común. Con un poco de ingenio y algún truco simple, pueden convertirse en soluciones prácticas para problemas cotidianos, además de ayudar al ahorro doméstico.

Reutilizarlos no solo reduce residuos, sino que también permite aprovechar un recurso que ya tenés en casa. A continuación, tres usos concretos y fáciles que explican por qué conviene guardarlos.

Quitar manchas difíciles de la ropa

Uno de los usos más efectivos de los sobres de azúcar está relacionado con la limpieza. Gracias a su textura granulada, el azúcar funciona como un abrasivo suave. Al humedecer una prenda manchada y espolvorear el contenido del sobre, se puede frotar sin dañar la tela.

Este truco es especialmente útil para manchas de grasa o barro recientes. Es una alternativa de reciclaje simple que evita gastar en productos caros y suma ahorro en el hogar.

Controlar olores en frascos y recipientes

Otro uso poco conocido es colocar sobres de azúcar abiertos dentro de frascos, tuppers o recipientes con mal olor. El azúcar ayuda a absorber la humedad, reduciendo los aromas desagradables.

Este método es ideal para la heladera o la alacena. Con este pequeño truco, los sobres se convierten en aliados del hogar, fomentando el reciclaje y evitando compras innecesarias, lo que impacta directamente en el ahorro.

Ayuda rápida para plantas y jardín

En pequeñas dosis, el azúcar puede utilizarse para estimular el suelo de algunas plantas. Disolver medio sobre en agua y regar ocasionalmente aporta energía a los microorganismos del sustrato.

Este uso, recomendado solo de forma esporádica, demuestra cómo el reciclaje creativo transforma algo descartable en un recurso útil para el hogar, aplicando un truco sencillo que también promueve el ahorro.

