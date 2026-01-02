2 de enero de 2026 - 11:20

Por qué conviene guardar los tubitos de pasta dental: 3 nuevas formas de aprovecharlos

Un truco de reciclaje convierte los tubitos de pasta dental en aliados del hogar y la higiene, con usos simples y prácticos.

Por Ignacio Alvarado

En la mayoría de las casas, los tubitos de pasta dental vacíos se tiran sin pensarlo dos veces. Sin embargo, dentro del mundo del reciclaje doméstico, estos envases esconden un potencial que pocos conocen. Su tamaño, flexibilidad y resistencia los convierten en objetos ideales para reutilizar con un simple truco.

Cada vez más personas optan por darles una segunda vida, no solo para reducir residuos, sino también para resolver pequeños problemas del hogar. Reutilizarlos es una forma práctica de incorporar hábitos más sustentables sin cambiar rutinas ni gastar dinero extra.

Además, aprovechar estos tubitos ayuda a reforzar prácticas de higiene y orden, especialmente en espacios como baños, cocinas o talleres domésticos. A continuación, tres usos concretos y funcionales.

Dosificador reutilizable para productos líquidos

Uno de los usos más prácticos es transformar el tubito en un dosificador reutilizable. Bien lavado y seco, sirve para guardar pequeñas cantidades de shampoo, detergente, jabón líquido o crema. Este truco es ideal para viajes o para mantener productos organizados en el baño.

image

Gracias a su tapa original, permite controlar la cantidad que se utiliza, mejorando la higiene y evitando derrames dentro del hogar.

Envase para guardar tornillos, agujas o clavos

En tareas de reciclaje y bricolaje, los tubitos vacíos funcionan como contenedores compactos. Tornillos, clavos, alfileres o agujas pueden guardarse de forma segura, evitando pérdidas o accidentes.

image

Este truco resulta especialmente útil para mantener el orden en cajones o cajas de herramientas del hogar, ocupando poco espacio y facilitando la clasificación.

Protector para objetos frágiles o cortantes

Otro uso poco conocido es emplearlos como protector. Tijeras pequeñas, pinceles, cables o herramientas con punta pueden guardarse dentro del tubito, reduciendo riesgos y alargando su vida útil.

Este método suma seguridad e higiene, especialmente en hogares con niños, y demuestra que el reciclaje cotidiano puede aportar soluciones simples y efectivas.

Reutilizar los tubitos de pasta dental es un truco accesible que mejora el orden del hogar, cuida el ambiente y transforma un residuo común en un objeto verdaderamente útil.

