Por qué conviene guardar los tubitos de pasta dental: 3 nuevas formas de aprovecharlos

En la mayoría de las casas, los tubitos de pasta dental vacíos se tiran sin pensarlo dos veces. Sin embargo, dentro del mundo del reciclaje doméstico , estos envases esconden un potencial que pocos conocen. Su tamaño, flexibilidad y resistencia los convierten en objetos ideales para reutilizar con un simple truco .

Cada vez más personas optan por darles una segunda vida, no solo para reducir residuos, sino también para resolver pequeños problemas del hogar . Reutilizarlos es una forma práctica de incorporar hábitos más sustentables sin cambiar rutinas ni gastar dinero extra.

Además, aprovechar estos tubitos ayuda a reforzar prácticas de higiene y orden, especialmente en espacios como baños, cocinas o talleres domésticos. A continuación, tres usos concretos y funcionales.

Uno de los usos más prácticos es transformar el tubito en un dosificador reutilizable . Bien lavado y seco, sirve para guardar pequeñas cantidades de shampoo, detergente, jabón líquido o crema. Este truco es ideal para viajes o para mantener productos organizados en el baño.

Gracias a su tapa original, permite controlar la cantidad que se utiliza, mejorando la higiene y evitando derrames dentro del hogar .

Envase para guardar tornillos, agujas o clavos

En tareas de reciclaje y bricolaje, los tubitos vacíos funcionan como contenedores compactos. Tornillos, clavos, alfileres o agujas pueden guardarse de forma segura, evitando pérdidas o accidentes.

Este truco resulta especialmente útil para mantener el orden en cajones o cajas de herramientas del hogar, ocupando poco espacio y facilitando la clasificación.

Protector para objetos frágiles o cortantes

Otro uso poco conocido es emplearlos como protector. Tijeras pequeñas, pinceles, cables o herramientas con punta pueden guardarse dentro del tubito, reduciendo riesgos y alargando su vida útil.

Este método suma seguridad e higiene, especialmente en hogares con niños, y demuestra que el reciclaje cotidiano puede aportar soluciones simples y efectivas.

Reutilizar los tubitos de pasta dental es un truco accesible que mejora el orden del hogar, cuida el ambiente y transforma un residuo común en un objeto verdaderamente útil.