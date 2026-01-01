Reciclaje: por qué el cargador de tu teléfono que ya no usas es un tesoro que tenés escondido en casa

La acumulación de cables y adaptadores que ya no se utilizan responde a una lógica común pero también es el punto de partida para repensar su utilidad real.

En un momento de consumo tecnológico acelerado los cargadores de teléfono suelen quedar relegados a cajones y cajas cuando se cambia de dispositivo. Lejos de tratarse de simples restos electrónicos estos accesorios pueden cumplir nuevas funciones dentro del hogar mediante trucos de reciclaje.

Una de las aplicaciones más frecuentes de los cargadores antiguos aparece dentro de la casa. Muchos modelos conservan su capacidad de entregar energía estable y pueden utilizarse como fuentes de alimentación para luces LED, radios portátiles o antiguos parlantes. Esta reutilización permite extender la vida útil de equipos que de otro modo quedarían fuera de servicio por falta de un adaptador compatible.

- Otra opción es destinarlos a la recarga de baterías externas. Cuando el cargador conserva una salida USB estándar puede emplearse para cargar power banks linternas recargables y otros accesorios portátiles. Este uso resulta especialmente útil en hogares donde se prioriza contar con fuentes de energía alternativas para situaciones de corte de luz o actividades al aire libre.

- También pueden cumplir un rol como cargadores alternativos para otros dispositivos. Lectores de libros electrónicos auriculares inalámbricos juguetes recargables y otros equipos de bajo consumo pueden alimentarse con adaptadores de menor potencia sin afectar su funcionamiento.

- Incluso cuando dejan de funcionar correctamente los cargadores pueden servir como bancos de piezas. Al desarmarlos es posible recuperar conectores cables y componentes internos que resultan útiles para tareas de reparación y armado de circuitos simples.

Por qué es importante reciclarlos El descarte inadecuado es una de las principales problemáticas asociadas a estos productos. Tirarlos a la basura común implica un riesgo ambiental debido a los materiales que contienen. La alternativa adecuada es llevarlos a puntos verdes campañas de reciclaje electrónico o empresas especializadas en recuperación de residuos tecnológicos. En distintas ciudades del país existen programas municipales y privados que permiten una recolección segura.