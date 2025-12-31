Corchos que vuelven a brillar: ideas para reciclar en Año Nuevo con identidad sustentable

El cierre del año deja en los hogares una cantidad visible de restos que no siempre recibe un segundo destino y entre esos elementos aparecen los corchos de vino que acompañaron brindis familiares y encuentros con amistades durante las fiestas. Muchas casas optan por conservarlos y poder reciclar en piezas decorativas que acompañan la llegada del Año Nuevo .

El reciclaje de corchos se afianza como una alternativa accesible que no exige experiencia previa ni grandes gastos . Su textura natural aporta un carácter visual que se integra con distintos estilos decorativos y su tamaño facilita el armado de adornos que encuentran lugar tanto en mesas principales como en repisas y paredes .

Recicla los corchos de vino.

El gesto de reutilizar estos residuos reduce la cantidad de desechos domésticos y al mismo tiempo construye una narrativa personal que acompaña la celebración de un nuevo ciclo . Cada pieza conserva la memoria de los encuentros recientes y se convierte en un detalle que transmite cercanía y cuidado por el entorno.

– Frascos de vidrio, bowls transparentes o bandejas claras

– Velas blancas, beige o doradas

– Adhesivo apto para manualidades

– Hilo, tanza o cuerda fina

– Tijera o cúter

– Regla

– Lápiz

corchos de vino

Paso a paso

Centros de mesa

- Seleccionar un frasco, bowl o bandeja transparente.

- Limpiar y secar los corchos.

- Cortar algunos corchos en rodajas si se busca variar texturas.

- Distribuir los corchos dentro del recipiente hasta cubrir la base.

- Colocar una o más velas sobre los corchos.

- Ajustar la posición hasta lograr una composición equilibrada.

Números del año

- Dibujar en una hoja el contorno de los números del año a realizar.

- Presentar los corchos sobre el dibujo para definir la forma.

- Aplicar adhesivo en los puntos de contacto.

- Unir los corchos hasta completar cada número.

- Dejar secar completamente.

- Pintar si se desea una terminación metalizada.

- Ubicar los números sobre una superficie visible.

Guirnaldas colgantes

- Cortar tramos de hilo, tanza o cuerda según el largo deseado.

- Perforar los corchos con cuidado.

- Enhebrar cada corcho en el hilo manteniendo espacios regulares.

- Anudar los extremos para fijar la distancia entre piezas.

- Colgar la guirnalda en puertas, ventanas o paredes.

- Integrar luces o detalles decorativos si se busca mayor efecto visual.