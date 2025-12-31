31 de diciembre de 2025 - 18:32

Corchos que vuelven a brillar: ideas para reciclar en Año Nuevo con identidad sustentable

Esta práctica crece cada año y consolida una forma de celebrar que prioriza el reciclaje de materiales que tenemos en casa.

Un truco de reciclaje convierte corchos sintéticos en aliados prácticos del hogar

 

Recicla los corchos de vino.

Por qué reciclar los corchos

El reciclaje de corchos se afianza como una alternativa accesible que no exige experiencia previa ni grandes gastos. Su textura natural aporta un carácter visual que se integra con distintos estilos decorativos y su tamaño facilita el armado de adornos que encuentran lugar tanto en mesas principales como en repisas y paredes.

El gesto de reutilizar estos residuos reduce la cantidad de desechos domésticos y al mismo tiempo construye una narrativa personal que acompaña la celebración de un nuevo ciclo. Cada pieza conserva la memoria de los encuentros recientes y se convierte en un detalle que transmite cercanía y cuidado por el entorno.

Corchos reciclados permiten un truco práctico que mejora decoración y orden en el hogar.

Materiales necesarios

– Corchos de vino

– Frascos de vidrio, bowls transparentes o bandejas claras

– Velas blancas, beige o doradas

– Adhesivo apto para manualidades

– Hilo, tanza o cuerda fina

– Tijera o cúter

– Regla

– Lápiz

corchos de vino

Paso a paso

Centros de mesa

- Seleccionar un frasco, bowl o bandeja transparente.

- Limpiar y secar los corchos.

- Cortar algunos corchos en rodajas si se busca variar texturas.

- Distribuir los corchos dentro del recipiente hasta cubrir la base.

- Colocar una o más velas sobre los corchos.

- Ajustar la posición hasta lograr una composición equilibrada.

Números del año

- Dibujar en una hoja el contorno de los números del año a realizar.

- Presentar los corchos sobre el dibujo para definir la forma.

- Aplicar adhesivo en los puntos de contacto.

- Unir los corchos hasta completar cada número.

- Dejar secar completamente.

- Pintar si se desea una terminación metalizada.

- Ubicar los números sobre una superficie visible.

Guirnaldas colgantes

- Cortar tramos de hilo, tanza o cuerda según el largo deseado.

- Perforar los corchos con cuidado.

- Enhebrar cada corcho en el hilo manteniendo espacios regulares.

- Anudar los extremos para fijar la distancia entre piezas.

- Colgar la guirnalda en puertas, ventanas o paredes.

- Integrar luces o detalles decorativos si se busca mayor efecto visual.

