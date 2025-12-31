No la tires: recicla la esponja vieja de lavar los platos porque puede salvarte de la ola de calor

Con materiales que tenés en casa, podrás convertir la vieja esponja en un objeto ideal para hacerle frente a la ola de calor de los próximos días.

En muchas casas argentinas hay esponjas que ya no sirven para limpiar: están gastadas, deformadas o simplemente fueron reemplazadas por una nueva. Sin embargo, antes de que terminen en la basura, vale la pena saber que todavía pueden cumplir una función útil para la ola de calor.

Con un uso distinto al original, una esponja antigua puede transformarse en una hielera improvisada ideal para conservar el frío de bebidas, viandas o botellas por períodos cortos.

Este tipo de reciclaje casero aprovecha una característica clave de las esponjas: su capacidad de retener agua y aislar la temperatura. Al congelarlas correctamente y colocarlas dentro de un sobre o funda reutilizable, se convierten en una alternativa práctica y económica a los geles refrigerantes comerciales.

Es una solución simple para salidas al aire libre, viajes cortos, picnics, playa o incluso para llevar una vianda al trabajo sin necesidad de comprar productos nuevos.

Por qué una esponja puede mantener el frío Las esponjas están diseñadas para absorber y retener líquidos. Cuando se humedecen y se congelan, el agua que contienen se solidifica y actúa como una fuente de frío sostenido. Al mismo tiempo, la estructura porosa del material funciona como aislante, lo que retrasa el aumento de temperatura.