Reciclaje: guardá la caja del perfume y transformala en un hermoso adorno para Año Nuevo

Las cajas de perfume suelen ser rígidas, elegantes y con buenos acabados, pero casi siempre terminan en la basura. Sin embargo, es posible un reciclaje para convertirlas en un adorno sofisticado para Año Nuevo, ideal para centros de mesa, aparadores o estanterías. Con pocos cambios, esa caja que protegía una fragancia puede transformarse en una pieza decorativa con estilo.