Si tenés cajas de fósforos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Las
cajas de fósforos suelen pasar desapercibidas y terminar en la basura, pero en realidad pueden transformarse en un organizador decorativo minimalista, ideal para escritorios, mesas de luz o estanterías. Con pocos materiales y un , estas cajitas se convierten en reciclaje sin gastar plata mini cajones perfectos para guardar objetos chicos y sumar orden con estilo.
Por qué las cajas de fósforos son ideales para reciclar
Este objeto cotidiano tiene varias ventajas claras:
Son
resistentes y livianas
Tienen formato de
cajón deslizante
Ocupan poco espacio
Permiten crear
composiciones modulares
Además, muchas casas todavía guardan cajas antiguas, con diseños simples que se prestan muy bien para una renovación de creatividad.
Materiales simples que vas a necesitar
Para este reciclaje práctico alcanza con:
Cajas de fósforos vacías Pintura acrílica o aerosol (blanco, beige, gris, negro)
Pegamento fuerte
Papel, tela o vinilo adhesivo Tiradores pequeños (opcional) Cómo transformarlas en organizadores decorativos Separá la funda exterior del cajón interno.
Pintá ambas partes con un
color neutro y dejá secar.
Forrá el interior con
papel o tela para un acabado prolijo.
Si querés, pegá un
mini tirador o una cinta en el frente.
Uní varias cajas entre sí para formar una
torre o módulo.
Podés usarlas para guardar:
Anillos y bijouterie
Clips, tachuelas o gomas
Llaves
Auriculares
Notas pequeñas
Un reciclaje chico, funcional y con diseño
El resultado es un
organizador simple, elegante y útil, que no parece reciclado. Funciona muy bien en:
Escritorios
Mesas de luz
Talleres creativos
Estanterías abiertas
Este tipo de manualidades demuestra que
no todo tiene que ser grande para ser valioso: a veces, los objetos más chicos son los que más ordenan.