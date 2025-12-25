Si tenés cajas de fósforos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Las cajas de fósforos suelen pasar desapercibidas y terminar en la basura, pero en realidad pueden transformarse en un organizador decorativo minimalista , ideal para escritorios, mesas de luz o estanterías. Con pocos materiales y un reciclaje sin gastar plata , estas cajitas se convierten en mini cajones perfectos para guardar objetos chicos y sumar orden con estilo.

Además, muchas casas todavía guardan cajas antiguas, con diseños simples que se prestan muy bien para una renovación de creatividad.

Uní varias cajas entre sí para formar una torre o módulo .

Si querés, pegá un mini tirador o una cinta en el frente.

Forrá el interior con papel o tela para un acabado prolijo.

Anillos y bijouterie

Clips, tachuelas o gomas

Llaves

Auriculares

Notas pequeñas

Un reciclaje chico, funcional y con diseño

El resultado es un organizador simple, elegante y útil, que no parece reciclado. Funciona muy bien en:

Escritorios

Mesas de luz

Talleres creativos

Estanterías abiertas

Este tipo de manualidades demuestra que no todo tiene que ser grande para ser valioso: a veces, los objetos más chicos son los que más ordenan.