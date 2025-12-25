25 de diciembre de 2025 - 09:15

Si tenés cajas de fósforos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea

Reciclaje y manualidades. Las cajas de fósforos pueden reutilizarse y convertirse en organizadores decorativos prácticos y estéticos para usar todos los días.

Si tenés cajas de fósforos en casa, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea (1)
Por Andrés Aguilera

Las cajas de fósforos suelen pasar desapercibidas y terminar en la basura, pero en realidad pueden transformarse en un organizador decorativo minimalista, ideal para escritorios, mesas de luz o estanterías. Con pocos materiales y un reciclaje sin gastar plata, estas cajitas se convierten en mini cajones perfectos para guardar objetos chicos y sumar orden con estilo.

Por qué las cajas de fósforos son ideales para reciclar

Este objeto cotidiano tiene varias ventajas claras:

  • Son resistentes y livianas

  • Tienen formato de cajón deslizante

  • Ocupan poco espacio

  • Permiten crear composiciones modulares

Además, muchas casas todavía guardan cajas antiguas, con diseños simples que se prestan muy bien para una renovación de creatividad.

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje práctico alcanza con:

  • Cajas de fósforos vacías

  • Pintura acrílica o aerosol (blanco, beige, gris, negro)

  • Pegamento fuerte

  • Papel, tela o vinilo adhesivo

  • Tiradores pequeños (opcional)

Cómo transformarlas en organizadores decorativos

  • Separá la funda exterior del cajón interno.

  • Pintá ambas partes con un color neutro y dejá secar.

  • Forrá el interior con papel o tela para un acabado prolijo.

  • Si querés, pegá un mini tirador o una cinta en el frente.

  • Uní varias cajas entre sí para formar una torre o módulo.

Si tenés cajas de fósforos en casa, tenés un tesoro por qué y cómo reciclarlas con esta espectacular idea (2)

Podés usarlas para guardar:

  • Anillos y bijouterie

  • Clips, tachuelas o gomas

  • Llaves

  • Auriculares

  • Notas pequeñas

Un reciclaje chico, funcional y con diseño

El resultado es un organizador simple, elegante y útil, que no parece reciclado. Funciona muy bien en:

  • Escritorios

  • Mesas de luz

  • Talleres creativos

  • Estanterías abiertas

Este tipo de manualidades demuestra que no todo tiene que ser grande para ser valioso: a veces, los objetos más chicos son los que más ordenan.

