Reciclaje: guardá el viejo rompecabezas y transformalo en un maravilloso adorno de Navidad

Ese rompecabezas incompleto, con piezas perdidas o gastadas, que hoy junta polvo en un cajón puede convertirse en un adorno navideño original y muy decorativo. Lejos de tirarlo, las piezas sirven para crear estrellas, árboles, coronas o figuras festivas, ideales para decorar el árbol, la puerta o una pared. Una idea simple y creativa para reciclaje en casa.