Reciclaje: guardá el viejo rompecabezas y transformalo en un maravilloso adorno de Navidad

Las piezas de un rompecabezas viejo pueden transformarse en adornos navideños únicos. Una forma creativa y sustentable de decorar sin gastar de más.

Reciclaje guardá el viejo rompecabezas y transformalo en un maravilloso adorno de Navidad (3)
Por Andrés Aguilera

Ese rompecabezas incompleto, con piezas perdidas o gastadas, que hoy junta polvo en un cajón puede convertirse en un adorno navideño original y muy decorativo. Lejos de tirarlo, las piezas sirven para crear estrellas, árboles, coronas o figuras festivas, ideales para decorar el árbol, la puerta o una pared. Una idea simple y creativa para reciclaje en casa.

Por qué un rompecabezas viejo es ideal para reciclar

Los rompecabezas tienen algo clave:

  • Piezas livianas y resistentes

  • Formas irregulares que crean texturas interesantes

  • Fácil adhesión con pegamento

  • Material reutilizable que suele descartarse

Además, casi todos tenemos alguno incompleto que ya no se puede usar, pero que todavía tiene mucho potencial decorativo.

Reciclaje guardá el viejo rompecabezas y transformalo en un maravilloso adorno de Navidad (2)

Materiales simples que vas a necesitar

Para este reciclaje navideño alcanzan pocos elementos:

  • Piezas de un rompecabezas viejo

  • Pegamento fuerte o silicona

  • Pintura acrílica (blanco, dorado, rojo, verde o plateado)

  • Cartón o base firme

  • Cinta, hilo o cuerda para colgar

Opcional: brillantina, barniz o pequeños moños para dar un toque festivo.

Reciclaje guardá el viejo rompecabezas y transformalo en un maravilloso adorno de Navidad (1)

Cómo transformar las piezas en adornos navideños

  • Elegí la forma que querés crear: estrella, árbol, corazón o corona.

  • Armá la figura sobre una base de cartón usando las piezas como si fueran un collage.

  • Pegá bien cada pieza y dejá secar.

  • Pintá toda la figura de un solo color para un look más elegante.

  • Si querés, agregá detalles sutiles: brillo en los bordes o un moño pequeño.

  • Colocá una cinta o hilo para colgar en el árbol o la pared.

También podés hacer adornos individuales pegando pocas piezas y creando mini figuras.

Reciclaje guardá el viejo rompecabezas y transformalo en un maravilloso adorno de Navidad (1)

Un adorno navideño con historia y personalidad

El resultado es un adorno único, que no se repite y que suma textura a la decoración. Funciona muy bien para:

  • Árbol de Navidad

  • Guirnaldas

  • Puertas o paredes

  • Regalos hechos a mano

Además de decorar, este reciclaje invita a crear en familia y a darle una segunda vida a objetos olvidados.

Este tipo de adornos simples demuestra que con imaginación y elementos básicos se pueden lograr resultados encantadores en casa.

