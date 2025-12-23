Ese
rompecabezas incompleto, con piezas perdidas o gastadas, que hoy junta polvo en un cajón puede convertirse en un adorno navideño original y muy decorativo. Lejos de tirarlo, las piezas sirven para crear estrellas, árboles, coronas o figuras festivas, ideales para decorar el árbol, la puerta o una pared. Una idea simple y creativa para reciclaje en casa.
Por qué un rompecabezas viejo es ideal para reciclar
Los rompecabezas tienen algo clave:
Piezas livianas y resistentes
Formas irregulares que crean
texturas interesantes
Fácil adhesión con pegamento
Material reutilizable que suele descartarse
Además, casi todos tenemos alguno incompleto que ya no se puede usar, pero que todavía tiene mucho potencial decorativo.
Reciclaje guardá el viejo rompecabezas y transformalo en un maravilloso adorno de Navidad (2)
Materiales simples que vas a necesitar
Para este reciclaje navideño alcanzan pocos elementos:
Piezas de un rompecabezas viejo Pegamento fuerte o silicona
Pintura acrílica (blanco, dorado, rojo, verde o plateado)
Cartón o base firme Cinta, hilo o cuerda para colgar
Opcional: brillantina, barniz o pequeños moños para dar un toque festivo.
Cómo transformar las piezas en adornos navideños Elegí la forma que querés crear: estrella, árbol, corazón o corona.
Armá la figura sobre una base de cartón usando las piezas como si fueran un collage.
Pegá bien cada pieza y dejá secar.
Pintá toda la figura de un solo color para un look más elegante.
Si querés, agregá
detalles sutiles: brillo en los bordes o un moño pequeño.
Colocá una
cinta o hilo para colgar en el árbol o la pared.
También podés hacer
adornos individuales pegando pocas piezas y creando mini figuras.
Un adorno navideño con historia y personalidad
El resultado es un adorno
único, que no se repite y que suma textura a la decoración. Funciona muy bien para:
Árbol de Navidad
Guirnaldas
Puertas o paredes
Regalos hechos a mano
Además de decorar, este reciclaje invita a
crear en familia y a darle una segunda vida a objetos olvidados.