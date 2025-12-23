Reciclá la cuchara de madera vieja del cajón de tu cocina y convertila en este adorno para la mesa de Navidad

La madera es un material noble, fácil de trabajar y perfecto para manualidades. Pintadas como Papá Noel, ángeles u otros personajes clásicos de la Navidad, las cucharas recicladas se convierten en piezas decorativas con un estilo cálido y artesanal.
Por qué reciclar cucharas de madera en Navidad
Las cucharas de madera tienen una forma ideal para representar personajes: el cuenco funciona como cara y el mango como cuerpo. No requieren cortes complicados ni herramientas especiales, lo que las vuelve accesibles para cualquier persona.
Además, la madera acepta muy bien la pintura acrílica, se seca rápido y permite corregir errores con facilidad. Reutilizarlas evita que terminen en la basura y suma un detalle artesanal que combina perfectamente con decoraciones rústicas, nórdicas o tradicionales.
Materiales necesarios
Cucharas de madera viejas
Pintura acrílica (blanco, rojo, beige, dorado y colores a elección)
Pinceles finos y medianos
Lápiz
Barniz acrílico al agua (opcional)
Pegamento universal o silicona fría
Retazos de tela, fieltro o lana
Algodón o guata
Cordón fino o hilo
Tijera
Marcador indeleble negro
Cómo convertir las cucharas de madera en adornos de Navidad
Lavá bien las cucharas con agua caliente y detergente para quitar restos de comida o grasa. Secalas completamente antes de empezar a trabajar.
Si la cuchara está muy áspera, pasá una lija fina para emparejar la superficie. Esto ayuda a que la pintura se adhiera mejor.
Cómo hacer cucharas decoradas como Papá Noel
Pintá el cuenco de la cuchara con color beige para la cara. Dejá secar y luego pintá el mango de rojo, simulando el traje.
Con un lápiz marcá suavemente dónde irán los ojos y la nariz. Pintá los ojos con acrílico negro o marcador indeleble. Para la nariz, usá un pequeño punto rosado o beige más oscuro.
Pegá algodón o guata en la parte inferior del cuenco para formar la barba. Para el gorro, recortá un triángulo de fieltro rojo, pegalo en la parte superior y agregá un pequeño pompón blanco.
Cuando esté seco, podés aplicar una capa de barniz acrílico para proteger la pintura.
Cómo hacer cucharas decoradas como ángeles
Pintá el cuenco de blanco o beige claro para la cara. El mango puede ir en blanco, dorado o tonos pastel.
Dibujá ojos cerrados o simples puntos negros. Podés sumar mejillas rosadas con un toque suave de pintura.
Recortá alas en cartón, tela o goma eva y pintalas de blanco o dorado. Pegalas en la parte trasera del cuenco.
Usá lana clara para el pelo y agregá un pequeño aro de alambre o cartón pintado como aureola.
Cómo hacer el colgante para el arbolito
Atá un hilo o cordón fino en el extremo superior del mango.
También podés pegar una argollita metálica o hacer un pequeño orificio con cuidado.
Estas cucharas pueden colgarse del árbol de Navidad, apoyarse sobre platos como parte del centro de mesa o colocarse en frascos como decoración.
Guardá las cucharas decoradas envueltas en papel o tela para que no se rayen. Al ser de madera, es mejor mantenerlas en un lugar seco. Pueden reutilizarse año tras año y adaptarse a diferentes estilos de decoración.