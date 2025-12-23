Reciclá la cuchara de madera vieja del cajón de tu cocina y convertila en este adorno para la mesa de Navidad

Con materiales simples, transformar cucharas de madera viejas demuestra que la decoración navideña no tiene que ser costosa ni descartable.

En muchas cocinas argentinas hay cucharas de madera que ya no se usan porque están manchadas, gastadas o simplemente fueron reemplazadas por utensilios nuevos. Antes de descartarlas, es importante tener en cuenta que con un poco de pintura, algunos materiales básicos y creatividad, pueden transformarse en originales adornos navideños para el arbolito o la mesa de Nochebuena.

La madera es un material noble, fácil de trabajar y perfecto para manualidades. Pintadas como Papá Noel, ángeles u otros personajes clásicos de la Navidad, las cucharas recicladas se convierten en piezas decorativas con un estilo cálido y artesanal.

adorno navidad Por qué reciclar cucharas de madera en Navidad Las cucharas de madera tienen una forma ideal para representar personajes: el cuenco funciona como cara y el mango como cuerpo. No requieren cortes complicados ni herramientas especiales, lo que las vuelve accesibles para cualquier persona.

Además, la madera acepta muy bien la pintura acrílica, se seca rápido y permite corregir errores con facilidad. Reutilizarlas evita que terminen en la basura y suma un detalle artesanal que combina perfectamente con decoraciones rústicas, nórdicas o tradicionales.

Materiales necesarios Cucharas de madera viejas

Pintura acrílica (blanco, rojo, beige, dorado y colores a elección)

Pinceles finos y medianos

Lápiz

Barniz acrílico al agua (opcional)

Pegamento universal o silicona fría

Retazos de tela, fieltro o lana

Algodón o guata

Cordón fino o hilo

Tijera

Marcador indeleble negro Cómo convertir las cucharas de madera en adornos de Navidad Lavá bien las cucharas con agua caliente y detergente para quitar restos de comida o grasa. Secalas completamente antes de empezar a trabajar.

Si la cuchara está muy áspera, pasá una lija fina para emparejar la superficie. Esto ayuda a que la pintura se adhiera mejor. Cómo hacer cucharas decoradas como Papá Noel Pintá el cuenco de la cuchara con color beige para la cara. Dejá secar y luego pintá el mango de rojo, simulando el traje. Con un lápiz marcá suavemente dónde irán los ojos y la nariz. Pintá los ojos con acrílico negro o marcador indeleble. Para la nariz, usá un pequeño punto rosado o beige más oscuro. Pegá algodón o guata en la parte inferior del cuenco para formar la barba. Para el gorro, recortá un triángulo de fieltro rojo, pegalo en la parte superior y agregá un pequeño pompón blanco. Cuando esté seco, podés aplicar una capa de barniz acrílico para proteger la pintura. cucharas decoradas Cómo hacer cucharas decoradas como ángeles Pintá el cuenco de blanco o beige claro para la cara. El mango puede ir en blanco, dorado o tonos pastel. Dibujá ojos cerrados o simples puntos negros. Podés sumar mejillas rosadas con un toque suave de pintura. Recortá alas en cartón, tela o goma eva y pintalas de blanco o dorado. Pegalas en la parte trasera del cuenco. Usá lana clara para el pelo y agregá un pequeño aro de alambre o cartón pintado como aureola. Cómo hacer el colgante para el arbolito Atá un hilo o cordón fino en el extremo superior del mango.

También podés pegar una argollita metálica o hacer un pequeño orificio con cuidado.

Estas cucharas pueden colgarse del árbol de Navidad, apoyarse sobre platos como parte del centro de mesa o colocarse en frascos como decoración. Guardá las cucharas decoradas envueltas en papel o tela para que no se rayen. Al ser de madera, es mejor mantenerlas en un lugar seco. Pueden reutilizarse año tras año y adaptarse a diferentes estilos de decoración.